Video Yaşam Avcılar’da yürek yakan olay, kamyonet minik Umut’un üzerinden böyle geçti | Video

Avcılar’da yürek yakan olay, kamyonet minik Umut’un üzerinden böyle geçti | Video

Avcılar’da yürek yakan olay, kamyonet minik Umut’un üzerinden böyle geçti | Video
31.03.2021 | 08:50

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Avcılar’da yürek yakan olay, kamyonet minik Umut’un üzerinden böyle geçti | Video 01:51
Avcılar’da yürek yakan olay, kamyonet minik Umut’un üzerinden böyle geçti | Video 31.03.2021 | 08:50
Kayseri'de ışık hüzmesi heyecan yarattı | Video 00:17
Kayseri'de ışık hüzmesi heyecan yarattı | Video 31.03.2021 | 08:53
Beykoz'daki feci motosiklet kazası kamerada | Video 00:14
Beykoz'daki feci motosiklet kazası kamerada | Video 31.03.2021 | 08:49
Kayseri'de gökyüzünü aydınlatan esrarengiz ışık huzmesi kamerada! Kayseri'ye meteor mu düştü? 00:17
Kayseri'de gökyüzünü aydınlatan esrarengiz ışık huzmesi kamerada! Kayseri'ye meteor mu düştü? 31.03.2021 | 08:17
TRT EBA TV 31 Mart 2021 Çarşamba Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı, tekrarı yayın saatleri 00:32
TRT EBA TV (31 Mart 2021 Çarşamba) Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı, tekrarı yayın saatleri 31.03.2021 | 06:31
TRT EBA TV izle! 31 Mart Çarşamba Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA TV ders programı giriş ekranı 00:32
TRT EBA TV izle! (31 Mart Çarşamba) Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA TV ders programı giriş ekranı 31.03.2021 | 06:31
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188. Son Bölüm Tamamı Full izle! Kızgın demirle intikam 09:14
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188. Son Bölüm Tamamı Full izle! Kızgın demirle intikam 30.03.2021 | 22:04
SON DAKİKA: Muğla'daki skandal kadına şiddet görüntüleri ile ilgili flaş gelişme! 01:19
SON DAKİKA: Muğla'daki skandal kadına şiddet görüntüleri ile ilgili flaş gelişme! 30.03.2021 | 17:00
Çanakkale'de endişelendiren görüntü! Tekneler karaya oturdu 02:35
Çanakkale'de endişelendiren görüntü! Tekneler karaya oturdu 30.03.2021 | 15:40
İstanbul'da çıplak kadın görüntüleriyle şantaja uğrayan dernek başkanından flaş açıklama ''Özel görüntümü iznim olmadan... 07:12
İstanbul'da çıplak kadın görüntüleriyle şantaja uğrayan dernek başkanından flaş açıklama ''Özel görüntümü iznim olmadan..." 30.03.2021 | 13:48
200 bin liralık hırsızlıkta akıl almaz 'kiralık hırsız' planını polis çökertti 00:21
200 bin liralık hırsızlıkta akıl almaz 'kiralık hırsız' planını polis çökertti 30.03.2021 | 15:33
Son dakika Haberi | Bakan Selçuk onayladı: MEB'den il il yüz yüze eğitim açıklaması | Video 01:15
Son dakika Haberi | Bakan Selçuk onayladı: MEB'den il il yüz yüze eğitim açıklaması | Video 30.03.2021 | 14:42
Müge Anlı'da son dakika! Ayten Sevim'in esrarengiz ölümünde şok ifade: 'Mürettin Sevim karısını dövdü' 05:21
Müge Anlı'da son dakika! Ayten Sevim'in esrarengiz ölümünde şok ifade: 'Mürettin Sevim karısını dövdü' 30.03.2021 | 14:37
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu ilk kez sabah.com.tr’ye açıkladı! “Bu bitki sayesinde diyet yapmadan ayda iki kilo vereceksiniz” 09:04
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu ilk kez sabah.com.tr’ye açıkladı! “Bu bitki sayesinde diyet yapmadan ayda iki kilo vereceksiniz” 30.03.2021 | 13:18
Hakkari'de babasının kardan Anıtkabir yaptığı küçük Hira Anıtkabir'e kavuştu 03:11
Hakkari'de babasının kardan Anıtkabir yaptığı küçük Hira Anıtkabir'e kavuştu 30.03.2021 | 13:54
İstanbul'daki 'Torbacı' operasyonu polis kamerasında 01:59
İstanbul'daki 'Torbacı' operasyonu polis kamerasında 30.03.2021 | 13:54
İstanbul yaşlı adama zorla maske takan ve kafasına kolonya döken sanık hakkında karar 01:07
İstanbul yaşlı adama zorla maske takan ve kafasına kolonya döken sanık hakkında karar 30.03.2021 | 13:53
Özcan Eren cinayetinde karar açıklandı! Canlı yayında Müge Anlı'dan açıklama | Video 03:12
Özcan Eren cinayetinde karar açıklandı! Canlı yayında Müge Anlı'dan açıklama | Video 30.03.2021 | 11:52
Müge Anlı'da SON DAKİKA: 57 yaşındaki kadına çirkin aşk tuzağı! Eve giren kar maskeli eldivenli adam dehşeti yaşattı 12:13
Müge Anlı'da SON DAKİKA: 57 yaşındaki kadına çirkin aşk tuzağı! Eve giren kar maskeli eldivenli adam dehşeti yaşattı 30.03.2021 | 11:15
Osmaniye'de elektrikli motosiklette tehlikeli yolculuk kamerada 02:14
Osmaniye'de elektrikli motosiklette tehlikeli yolculuk kamerada 30.03.2021 | 10:38

Avcılar’da 3 yaşındaki çocuğun evinin önünde kamyonet üstünden geçerken çocuk hastaneye kaldırılırken ambulansta hayatını kaybetti. Yaşanan feci kaza anı güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün öğlen 14.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Umut K. (3) isimli çocuk evinin önünde karşıdan karşıya geçerken yoldan geçen kamyonet üzerinden geçti. Yaşanan kaza sonrasında ağır yaralanan minik Umut, hastaneye kaldırılırken ambulansta hayatını kaybetti. Sürücü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay sonrası yakınları sinir krizi geçirdi. Olayı duyan minik Umut'un akrabası yaşananları anlatarak,
"Çocuğa vurmuş, çocuk vefat etti. 3-4 yaşlarındaydı, sürücü teslim oldu. Çocuk karşıdan karşıya geçiyormuş" dedi.

FECİ OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaşanan feci olay ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kamyonetin yolda seyir halinde iken Umut K.'nin karşıdan karşıya koşması ve bir anda kamyonetin ön ve arka tekerlerinin üzerinden geçmesi görülüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA