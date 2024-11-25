Avcılar'daki aile katliamında son dakika! Cesetlerin bulunduğu alandaki çalışmalar kamerada

İstanbul'da yaşanan aile katliamının detayları ortaya çıktı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen Bahtiyar Aladağ'ın eşi ile kıskançlık nedeniyle tartışma yaşadığı, Avcılar'da bulunan kendisine ait berber dükkanında havalı tabancayla atış talimi yaptığı iddia edildi. Saldırganın eşinin ve çocuğun cesedinin bulunduğu yerdeki çalışmalar havadan görüntülendi.