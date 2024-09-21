Video Yaşam Avcılar’daki metrobüs kazasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı
Avcılar’daki metrobüs kazasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

Avcılar’daki metrobüs kazasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

21.09.2024 | 15:53

Avcılar'da bir metrobüsün yağıştan dolayı kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybederek, önündeki metrobüse arkadan çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Öte yandan kaza sonrası gözaltına alınan şoför, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

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