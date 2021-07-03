Avcılar'dan korkunç manzaralar gelmeye devam ediyor! Ölü balıklar kıyıya vurdu

Avcılar'daki Gümüşpala Mahallesi'nde bulunan Küçükçekmece sahil kesiminde dalgalar binlerce balık ölüsünü kıyıya ulaştırdı. Yaklaşık bir kilometre boyunca görülen çevre felaketi geçen yıl da yine aynı dönemde yaşanmıştı. İBB sorumluluğundaki alanda yaşanan sorunun 2 yıldır devam ediyor olması bölge halkını tedirgin ediyor.