Video Yaşam AVM faresi iki küçük hırsız yakalandı | Video
AVM faresi iki küçük hırsız yakalandı | Video

AVM faresi iki küçük hırsız yakalandı | Video

10.10.2021 | 13:13

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İstanbul’daki bir AVM’de 2 çanta çalan yaşları küçük olduğu öğrenilen iki kadın hırsız, polislerin sıkı takibi sonucu yakalandı.

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