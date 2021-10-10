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OTOMATİK OYNAT
00:14
Su sayaçlarını çalan hırsız kamerada 10.10.2021 | 13:41
04:16
Denize girenlere elektrik gibi çarpan 'denizanası' uyarısı | Video 10.10.2021 | 13:13
02:14
Kastamonu'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti 10.10.2021 | 13:24
01:09
Belinden çıkardığı tabancanın ateş almasıyla yaralandı 10.10.2021 | 13:24
02:17
İzmir'de dehşet! Kız arkadaşını defalarca bıçaklayıp intihar etti | Video 10.10.2021 | 13:11
01:07
Kağıthane'de iş yerine kumar operasyonu kamerada | Video 10.10.2021 | 13:14
01:01
Deniz kıyısında midye yiyen su samuru kameraya yakalandı | Video 10.10.2021 | 13:11
00:27
AVM faresi iki küçük hırsız yakalandı | Video 10.10.2021 | 13:13
01:21
01:29
Eskişehir'de motosiklet çalan 4 kişi tutuklandı 10.10.2021 | 12:36
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"Kimliğim yanımda yok" diyen dilencinin foyası ayağa kalkınca ortaya çıktı 10.10.2021 | 12:13
01:43
Kocaeli'de dere yatağı çöplüğe döndü 10.10.2021 | 12:10
02:32
Karşı yönden gelen tıra çarpmak istemeyince şarampole böyle uçtu 10.10.2021 | 11:59
05:16
Sultangazi'de kendilerini baba-oğul diye tanıtan hırsızlar kamerada 10.10.2021 | 11:32
02:36
Esenyurt'ta mağazadan 3 milyon liralık cep telefonu hırsızlığı kamerada 10.10.2021 | 11:21
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Nemrut Krater Gölü’nün sonbahar güzelliği böyle görüntülendi | Video 10.10.2021 | 10:51
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Düğün arabasının önüne atlayan çocuklar canlarını hiçe sayıyor 10.10.2021 | 10:55
İstanbul’daki bir AVM’de 2 çanta çalan yaşları küçük olduğu öğrenilen iki kadın hırsız, polislerin sıkı takibi sonucu yakalandı.