AVM önündeki silahlı kavgada yeni detaylar ortaya çıktı | Video

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Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan bir AVM’nin kafeteryasında başlayan ve önüne taşan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralanmıştı. Aralarındaki alacak-verecek meselesini konuşmak için bir araya geldikleri esnada meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin 3 şüpheli aranıyor.
KALDIRILDIĞI ÖZEL HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Sakarya Özel Medar Hastanesi'ne kaldırılan 43 yaşındaki Metin, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 2 yaralının ise hastanedeki tedavileri sürüyor. Öte yandan, olayın gerçekleştiği yere yaklaşık 50 metre uzaklıkta park hallinde olan ve şüpheli olarak görülen 54 AFN 265 plakalı otomobil polis ekiplerince incelemeye alınmıştı. Ekiplerce araç içerisinde gerçekleştirilen incelemelerde boş mermi kovanı, dolu mermi ve alkol kullanıldığı değerlendirilen bardak bulunmuştu. Konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.