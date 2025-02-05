AVM'de kuyumcu soyan şahsın saklandığı havalandırmadan atladığı anlar ortaya çıktı | Video 05.02.2025 | 13:12 Adana'da AVM'ye girip kuyumcudan 3 kilogram altın ve 100 bin TL çaldığı öne sürülen şüphelinin, gündüz AVM’ye girdiği, kuyumcunun yan tarafındaki inşaata saklanıp gece duvarı kırarak kuyumcuya girdiği ancak alarm çalınca altınları ve parayı atıp havalandırmaya kaçtığı öğrenildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, olay 2 Şubat gecesi merkez Yüreğir ilçesinde bir alışveriş merkezinde meydana gelmişti. İddiaya göre, alışveriş merkezine giren hırsız, kuyumcudan 3 kilogram altın ve 100 bin TL alıp kayıplara karışmıştı.

"OLAYIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI"

Felit B. isimli şüpheli Pazar günü saat 17.00 gibi AVM'ye girdi. Bir süre gezdikten sonra AVM'ni kapanmasına yakın kuyumcunun yanında inşaat halindeki işyerine girip saklandı. AVM kapandıktan sonrada gece duvarı kırıp kuyumcuya girdi. 3 kilo altın ve 100 bin lirayı poşete koyup kaçmak isterken kuyumcunun alarmı çaldı. Bunun üzerine güvenlik görevlileri kuyumcuya geldi. Alarm çalınca korkan hırsız kırdığı duvardın çıkıp altın ve para koyduğu çantayı da atıp AVM'nin havalandırmasından kaçtı. Güvenlik görevlileri hemen durumu polise bildirdi.

"İLK ETAPTA ALTIN VE PARALARI BULUNAMAYINCA ÇALINDI ZANNEDİLDİ"

İş yerine gelen kuyumcu 3 kilo altın ve 100 bin lira parasının olmadığını polise bildirdi. Polis ve özel güvenlik görevlileri bir taraftan da havalandırmada hırsızı yakalamak için harekete geçti. Ancak hırsız bir türlü havalandırmada bulunamadı. Bunun için AFAD kadavra köpeği bile getirdi ancak hırsız bulunamadı. Bu arada kuyumcu hırsızın kaçtığı yönde çalışma yaparken bir poşet buldu. Poşetin içinde çalınan altınlar ve paranın olduğu görüldü.

"3 GÜN AÇ SUSUZ HAVALANDIRMADA KALDI"

AVM'nin havalandırmasında 3 gün boyunca arama yapıldı ancak hırsız bir türlü yakalanamadı. Bunun üzerine polis sanki hırsızın orada olduğundan ümit kesilmiş gibi AVM'den ve etrafından uzaklaştı. Ancak çevrede geniş çaplı önlem alındı. Polisin gittiğini zanneden hırsız aç susuz kalmanın da etkisiyle bir iş yerinin havalandırmasından atlayıp AVM'den çıktı. Kaçan hırsız hemen AVM'nin yanındaki Kozan Çarşısında önlem alan hırsızlık dedektifleri tarafından yakalandı. Yakalanan hırsız sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Hırsızın sorgusu devam ediyor.