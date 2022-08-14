Video Yaşam AVM'de tekme tokat kavga kamerada | Video
AVM'de tekme tokat kavga kamerada | Video

AVM'de tekme tokat kavga kamerada | Video

14.08.2022 | 18:23

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mereto Dağı’nda doğal kar ve pekmez karışımı keyfi | Video 02:57
Mereto Dağı'nda doğal kar ve pekmez karışımı keyfi | Video 14.08.2022 | 18:31
AVM’de tekme tokat kavga kamerada | Video 01:40
AVM'de tekme tokat kavga kamerada | Video 14.08.2022 | 18:23
Yine kabile belediyeciliği yine Ankara: “Bu asfaltı siz yapmazsanız biz yapacağız” | Video 00:43
Yine kabile belediyeciliği yine Ankara: “Bu asfaltı siz yapmazsanız biz yapacağız” | Video 14.08.2022 | 15:40
Adı Narko Alan! İki bin 597 kişi sorgulandı | Video 00:49
Adı Narko Alan! İki bin 597 kişi sorgulandı | Video 14.08.2022 | 15:32
Psikolog Üstün Dökmen’den skandal ifade Başörtülü psikolog olmaz | Video 01:46
Psikolog Üstün Dökmen'den skandal ifade "Başörtülü psikolog olmaz" | Video 14.08.2022 | 15:29
Avladığı yılanı yutamayan kartal fenalaştı! Veteriner yılanı böyle çıkarttı | Video 01:43
Avladığı yılanı yutamayan kartal fenalaştı! Veteriner yılanı böyle çıkarttı | Video 14.08.2022 | 12:53
Oturuşu ile meşhur olan kediye rakip oldu | Video 04:02
Oturuşu ile meşhur olan kediye rakip oldu | Video 14.08.2022 | 12:53
Denizde mahsur kalan geyiği cankurtaranlar böyle kurtardı | Video 01:49
Denizde mahsur kalan geyiği cankurtaranlar böyle kurtardı | Video 14.08.2022 | 12:14
Metronun önüne atlayan kişi, yürekleri ağza getirdi | Video 00:16
Metronun önüne atlayan kişi, yürekleri ağza getirdi | Video 14.08.2022 | 12:17
Lüks aracın camını kırıp konsolunu böyle çaldı | Video 00:33
Lüks aracın camını kırıp konsolunu böyle çaldı | Video 14.08.2022 | 11:23
Denize atlayıp kaçmaya çalıştı! İki kilometre yüzdü; yine de yakalandı | Video 03:38
Denize atlayıp kaçmaya çalıştı! İki kilometre yüzdü; yine de yakalandı | Video 14.08.2022 | 11:16
Yoğurt kovasıyla uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandı | Video 01:02
Yoğurt kovasıyla uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandı | Video 14.08.2022 | 10:52
Tavuklarını çaldığını iddia ettiği genci şikayet eden kadının evi taşlandı | Video 04:10
Tavuklarını çaldığını iddia ettiği genci şikayet eden kadının evi taşlandı | Video 14.08.2022 | 09:54
Şişli’de İSKİ doğalgaz borusunu patlattı, facianın eşiğinden dönüldü | Video 02:34
Şişli’de İSKİ doğalgaz borusunu patlattı, facianın eşiğinden dönüldü | Video 14.08.2022 | 10:20
Havai fişekler, düğüne gelenlerin üzerinde patladı | Video 01:48
Havai fişekler, düğüne gelenlerin üzerinde patladı | Video 14.08.2022 | 10:09
İstanbul’da film sahnelerini aratmayan olay kamerada! Biber gazı sıkıp kaçırmaya çalıştılar | Video 02:26
İstanbul’da film sahnelerini aratmayan olay kamerada! Biber gazı sıkıp kaçırmaya çalıştılar | Video 14.08.2022 | 09:54
Kuşadası’nda 5.0 büyüklüğünde deprem! O anlar kamerada | SON DEPREMLER Video 00:07
Kuşadası'nda 5.0 büyüklüğünde deprem! O anlar kamerada | SON DEPREMLER Video 14.08.2022 | 09:54
Kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücü dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı | Video 03:25
Kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücü dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı | Video 14.08.2022 | 08:27
Antalya’da kadın cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında silahla öldürdü | Video 01:11
Antalya’da kadın cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında silahla öldürdü | Video 14.08.2022 | 08:27
SON DAKİKA! Kuşadası Körfezi’nde 5.0 büyüklüğünde deprem | Video 00:39
SON DAKİKA! Kuşadası Körfezi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem | Video 14.08.2022 | 08:32

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir AVM'de tekme tokat kavga çıktı. Müşterilerin gözü önündeki kavgayı güvenlik güçlükle ayırdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA