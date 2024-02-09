Video Yaşam AVM'de ünlü kuyumcuya akılalmaz soygun! Çatıdan girdiler | Video
AVM'de ünlü kuyumcuya akılalmaz soygun! Çatıdan girdiler | Video

AVM'de ünlü kuyumcuya akılalmaz soygun! Çatıdan girdiler | Video

09.02.2024 | 15:39

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir alışveriş merkezindeki ünlü kuyumcu firmasına ait dükkan, gece saatlerinde çatıdaki havalandırma deliğinden giren kişi veya kişiler tarafından soyuldu. Güvenlik görevlilerinin alarmın tepki vermesi üzerine dükkana gittiği, inceleme yaptıktan sonra geri döndüğü, soygunun ise sabah saatlerinde ziynet eşyaların yerinde olmadığı görülünce fark edildiği öğrenildi.

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Olay, Sanayi Mahallesi'nde bulunan Outlet Center Alışveriş Merkezi'ndeki Atasay kuyumcu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde kimlikleri henüz tespit edilemeyen kişi veya kişiler, çatıdaki havalandıra boşluğundan kuyumcuya girdi. Dükkan alarmının çalması üzerine, alışveriş merkezi güvenlik görevlileri ve iş yeri yetkilileri dükkana geldi. Güvenlik görevlileri yaptıkları incelemede dükkan kepenginin açılmadığını tespit etti. Herhangi bir olumsuzluk olmadığına kanaat getiren güvenlik görevlileri ve iş yeri yetkilileri dükkandan ayrıldı. O esnada dükkanda bulunan kişi veya kişiler ise ziynet eşyaları çaldı. İçeriye girdikleri havalandırma deliğinden bu sefer dışarıya çıkan kişi veya kişiler kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde dükkanı açmaya gelen çalışanlar ise bazı ziynet eşyalarının yerinde olmadığını fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerinde adrese polis ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri merdivenle vasıtasıyla dükkanın çatısında çıkarak havalandırma boşluğunda incelemelerde bulundu. Polis ekipleri devamında dükkanın içerisindeki parmak izlerini belirlemek için çalışma gerçekleştirildi. Dükkanın içindeki ve alışveriş merkezindeki kamera kayıtlarını alan ekipler, olayı gerçekleştiren kişi veya kişiler yakalamak için çalışma başlattı.

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