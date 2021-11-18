Video Yaşam AVM'den bebek arabasına kıyafet doldurup çalan şahıslar yakalandı | Video
AVM'den bebek arabasına kıyafet doldurup çalan şahıslar yakalandı | Video

AVM'den bebek arabasına kıyafet doldurup çalan şahıslar yakalandı | Video

18.11.2021 | 12:24

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Sarıyer’de bir AVM önünde denetim yapan polis ekipleri, tedirgin davranışlar sergileyen bebek arabalı iki şahsın üstünde arama yaptı. Ekipler, 3 bin 775 lira değerinde olan 7 parça alarmı sökülmemiş kıyafet buldu. Şahısların araçlarında koli halinde bulunan alarmı sökülmemiş kıyafet ele geçirdi. Şahıslar gözaltına alınırken Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

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AVM'lerde son günlerde artan Hırsızlık olaylarıyla ilgili polis ekipleri AVM'lerin önünde uygulama yapmaya başladı. Ekipler yapmış olduğu bir uygulama sırasında bebek arabalı iki kişinin şüpheli tavırları dikkatlerini çekti. Şahısların üstlerinde yapmış olduğu aramalarda bebek arabasında toplam 7 parça 3 bin 775 lira değerinde olan alarmı sökülmemiş kıyafet buldu. Ekipler daha sonrasında şüphelilerin arabalarını aramaya başladı. Arabanın bagajında ise çok sayıda alarmı sökülmemiş halde bulunan kıyafet tespit edildi. Yapılan aramalardan sonra şahıslar gözaltına alındı.

BİR KİŞİ TUTUKLU
Sarıyer Asayiş Büro Amirliğine getirilen Yakup Sebatlı ve Moğolistan Uyruklu Erdenechimeg MUHKHERDEN ifadeleri alındıktan sonra Adliyeye sevk edildi. Yakup Sebatlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erdenechimeg MUHKHERDEN ise asli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan şahısların Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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