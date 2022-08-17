AVM'nin oyun alanındaki cep telefonu hırsızlığı kamerada | Video

İstanbul’da bir AVM’nin oyun alanında çocuklarıyla birlikte “Arabalı Atari” oynayan bir kişinin cep telefonunu çalan hırsız, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

İstanbul Bakırköy'de bulunan bir kişi; alışveriş merkezinin içerisindeki eğlence merkezinde çocukları ile birlikte oyun oynayan (Arabalı Atari) H.C.Z.'nin cep telefonunu çaldı. Güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Olayı A.M.A. isimli kişinin gerçekleştirdiği tespit edildi ve söz konusu kişi Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındıktan sonra "Açıktan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi. Hırsızlık anları güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.