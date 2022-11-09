Video Yaşam Avokado bahçesine giren domuz sürüsü kamerada | Video
Avokado bahçesine giren domuz sürüsü kamerada | Video

Avokado bahçesine giren domuz sürüsü kamerada | Video

09.11.2022 | 18:20

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OTOMATİK OYNAT

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Antalya’da yerleşim yerindeki avokado bahçesine domuz sürüsünün gelişi güvenlik kameralarına yansıdı.

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