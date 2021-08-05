Avrupa alevlerle savaşıyor: 522 bin 361 hektarlık alan küle döndü | Video

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi (EFFIS), Avrupa ve çevresinde bulunan 43 ülkede 2021 yılı içinde toplamda bin 934 orman yangının meydana geldiğini ve 522 bin 361 hektarlık alanın yandığını açıkladı.

Avrupa'da ve çevresindeki ülkelerde çıkan orman yangınlarına yönelik uydu görüntüleri ile yangın verilerini paylaşan Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'nin (EFFIS) son verilerine göre 2021 yılı içerisinde Avrupa'da meydana gelen orman yangını sayısı bin 934'e yükseldi. EFFIS, 43 ülkede alevlerin toplam 522 bin 361 hektar ormanlık alanı küle çevirdiğini kaydetti. Ayrıca son 4 günde 103 yangının daha meydana geldiği ve 88 bin 661 hektar alanın yandığı kaydedildi.

AB ÜLKELERİNDE 2021'DE BİN 191 YANGIN

EFFIS'e göre bu yıl yalnızca Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde bin 191 yangının meydana gelirken, 222 bin 466 hektar alan kül oldu. AB üyesi olmayan Avrupa ülkelerinde ise 580 yangın çıkarken, 241 bin 829 hektar alan yandı. EFFIS'in Avrupa'nın komşuları olarak ele aldığı 9 Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkesinde ise toplam 163 yangında 58 bin 66 hektarlık alan küle oldu.

AVRUPA VE ÇEVRESİNDEKİ EN AZ 15 ÜLKEDE AKTİF YANGINLARLA MÜCADELE SÜRÜYOR

EFFIS'in orman yangınlarına ilişkin uydu görüntülerine göre şu anda Avrupa ve çevresindeki en az 15 ülkede aktif olarak farklı ölçeklerdeki yangınlarla mücadele ediliyor. Aktif orman yangınlarının en fazla görüldüğü ülkeler arasında ise İtalya, Romanya, Ukrayna, Yunanistan, Türkiye, Arnavutluk ve Karadağ yer alıyor. Aynı ülkelerin son 7 gün içindeki aktif yangınlardan en çok etkilenen ülkeler arasında da yer aldığı kaydedildi.

2021'DEN EN FAZLA ORMAN YANGINI İTALYA, İSPANYA, FRANSA'DA GÖRÜLDÜ

EFFIS'e göre 2021 yılı içinde en fazla orman yangınlarının meydana geldiği ülkeler arasında sırasıyla İtalya, İspanya, Fransa, Portekiz, Türkiye, Bosna Hersek, Romanya, Karadağ, Hırvatistan, Yunanistan ve Arnavutluk yer aldı.

İTALYA'DA 2021'DE 356 YANGIN

EFFIS'in 2021 yılı verilerine göre şu ana kadar İtalya'da 356 orman yangını çıktığı ve 83 bin 103 hektar alanın yandığı belirtildi. EFFIS'in Pazar günkü verilerine göre İtalya'da orman yangını sayısı 298 iken, 76 bin 388 hektar alan kül olmuştu. İtalya'da son 4 gün içinde 6 bin 715 hektar alan yanarken, uydu görüntülerine göre ülkede en fazla Sardinya ve Sicilya Adalarında orman yangının büyük ölçüde devam ettiği göze çarptı.

İSPANYA'DA 2021'DE 225 YANGIN: 37 BİN 934 HEKTAR ALAN YANDI

EFFIS'in orman yangınlarına ilişkin verilerine göre İspanya'da 2021 yılı içinde 225 yangının meydana geldiği ve toplamda 38 bin 740 hektar alanın yandığı belirtildi. Verilere göre İspanya'daki 4 gün içinde 3 yangın daha çıktığı ve 516 hektar alanın yandığı kaydedildi.

FRANSA'DA 199 YANGIN

EFFIS'in verilerine göre Fransa'da bu yıl 199 yangın çıkarken, 22 bin 838 hektarlık alanın yandı.

YUNANİSTAN'DA 23 BİN 18 HEKTAR ORMAN YANDI

Yunanistan'da toplamda 50 orman yangını meydana geldiği ve 23 bin 18 hektar alanın yandığı belirtildi. Uydudan alınan görüntülere göre ülkenin çeşitli bölgelerinde yangınların devam ettiği görüldü.

PORTEKİZ'DE 152 YANGIN

Verilere göre Portekiz'de 2021 yılında 152 yangın meydana geldi ve 14 bin 775 hektar alan yandı.

BOSNA HERSEK'TE 26 BİN 507 HEKTAR ALAN YANDI

Bosna Hersek'te ise çıkan 140 yangında 29 bin 47 hektar alan yandı. Ülkede son 4 günde 2 bin 540 hektarlık alan daha küle dönerken, ülkenin güneybatısında orman yangınlarının devam ettiği belirtildi.

ROMANYA'DA 18 BİN 620 HEKTAR YANDI

Romanyada 2021 yılında 75 orman yangını meydana gelirken, 18 bin 620 hektar alan yandı. EFFIS'in uydu görüntülerine göre, ülkenin özellikle güney batı bölgelerinde orman yangınlarının aktif olduğu kaydedildi.

ARNAVUTLUK'TA 4 GÜNDE 5 BİN 799 HEKTAR YANDI

Arnavutluk'ta, ülkenin güney batı bölgelerinde farklı ölçeklerde aktif yangınların etkisinin devam ettiği belirtildi. Ülkede 2021 yılı içinde 44 yangının meydana geldiği ve 11 bin 259 hektar alanın yandığı belirtildi. Pazar günü verilerine göre, Arnavutluk'ta son 4 günde 5 bin 799 hektar alan yandı.

HIRVATİSTAN'DA 6 BİN 791 HEKTAR ALAN YANDI

Hırvatistan'daki orman yangını verilerine göre, 2021 yılında 55 yangın meydana geldi ve 6 bin 791 hektar alan yandı.

KIBRIS'TA 5 BİN 669 HEKTAR ORMAN YANDI

EFFIS'in orman yangını verileri, Kıbrıs'taki 55 yangında, 5 bin 669 hektar ormanın yandığını ortaya koydu. Pazar gününden bu yana 647 hektarlık alanın daha yandığı kaydedildi.

ORTA DOĞU VE KUZEY AFRİKA'DA 58 BİN 66 HEKTAR ALAN YANDI

EFFIS'in Avrupa ve komşu bölgelerindeki orman yangınlarına ilişkin verile göre Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde 2021 yılında toplamda 163 yangın meydana geldiği ve toplamda 58 bin 66 hektar alanın yandığı belirtildi. Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki orman yangınlarından en fazla etkilenen ülkeler arasında sırasıyla Tunus, Cezayir, Suriye, Fas, İsrail, Lübnan, Libya, Filistin ve Irak yer aldı.