Avrupa hayali kuran Hintli göçmen canını zor kurtardı | Video

Avrupa’ya geçmek için Türkiye’ye gelen bir Hintli, Afganistan uyruklu bir grup insan kaçakçısına Avrupa’ya gitmek için para verdi. İnsan kaçakçılarının bir süre sonra kendisini dolandırdığını anlayan Hintli göçmen, hesap sormak için gittiği evde önce insan kaçakçıları tarafından bıçaklandı, sonra elleri bağlanarak esir alındı. Kaçmak için bir fırsat bulan Hintli göçmen, kaçakçıların elinden kurtulmak için can havliyle balkondan atladı.

Olay, dün 16.30 sıralarında Esenyurt Battalgazi Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre bir göçmen, Avrupa'ya göç etmek için Hindistan'dan Türkiye'ye geldi. Hintli göçmen, Türkiye'de tanıştığı bir grup Afganistan uyruklu insan kaçakçısına kendisini Avrupa'ya götürmeleri karşılığında para verdi. Aradan uzun bir süre geçmesine rağmen insan kaçakçılarından bir haber alamayan Hintli göçmen, hesap sormak için insan kaçakçılarının ev olarak kullandığı bodrum kata gitti. Evde yaşanan kısa süreli tartışma sonrasında Hintli göçmeni darp ederek bıçaklayan insan kaçakçıları, ellerini de bağlayarak esir aldı.

CANINI KURTARMAK İÇİN BALKONDAN ATLADI

Evde insan kaçakçıları tarafından esir halde tutulan Hintli göçmen, bulduğu ilk fırsatta ellerinden kaçtı. Elleri bağlı ve bıçaklanmış şekilde kendini evden dışarı atan Hintli göçmen, üst kata çıkarak bir ailenin kapısını çaldı. Açılan kapıdan hemen içeri dalan Hintli göçmen, dairenin balkonuna yönelerek kendini aşağı attı. İnsan kaçakçıları, esir aldıkları Hintli göçmenin yerde baygın şekilde yattığını görünce panik yaparak olay yerinden uzaklaştı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber vererek olaya müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.