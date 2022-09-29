Avrupa otoyolunda feci kaza: 2 yaralı | Video

Tekirdağ Çerkezköy ile İstanbul Büyükçavuşlu yolu mevkiinde kamyonla çarpışan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Avrupa Otoyolu Silivri Büyükçavuşlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çerkezköy istikametine seyreden kamyon ile aynı istikametteki traktör çarpıştı. Şiddetli çarpışma sonrası devrilen traktörde sürücü Besim Umur ve yolcu olarak bulunan annesi Sevdiye Umur yaralandı.Kaza sonrası yaralanan Besim Umur ve Seydiye Umur, olay yerine gelen ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kaza sırasında traktöre bağlı römorkta bulunan çok sayıda küçükbaş hayvan da kazadan yara almadan kurtuldu.