Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:25
İzmir’de trafik magandaları, makas attıkları anları böyle kayda aldı | Video 29.09.2022 | 16:50
01:19
Konya'da uyuşturucu operasyonu: Stepneden 5 kilo metamfetamin çıktı | Video 29.09.2022 | 16:19
00:45
Adıyaman'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında | Video 29.09.2022 | 16:16
00:49
Sinop Erfelek Şelaleleri'nde ağaç devrildi: 2 ölü, 1 yaralı | Video 29.09.2022 | 16:06
02:11
Avrupa otoyolunda feci kaza: 2 yaralı | Video 29.09.2022 | 16:05
02:36
Sahte içkileri piyasaya süremeden yakalandılar | Video 29.09.2022 | 15:06
02:46
Arazi kavgasında hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi | Video 29.09.2022 | 14:44
02:36
Şüphe üzerine durdurulan minibüste 12 kilo esrar ele geçirildi | Video 29.09.2022 | 14:44
00:52
Ardahan depreminin yeraltındaki ürkütücü sesi kaydedildi | Video 29.09.2022 | 15:22
02:50
01:26
Ters yöne giren otomobil, otobüsle çarpıştı; kaza anı kamerada | Video 29.09.2022 | 14:23
00:44
01:39
Kontrolden çıkan otomobil köprüden uçtu: 1 ölü, 2 yaralı | Video 29.09.2022 | 12:20
00:51
Trafikte makas atarak ilerleyen araçlar kamerada | Video 29.09.2022 | 12:08
02:11
00:42
Eyüpsultan'da market rafında ruhsatsız silah ele geçirildi | Video 29.09.2022 | 12:22
01:24
00:35
00:55
Elektrikli bisikleti böyle çaldı! O anlar kamerada | Video 29.09.2022 | 11:45
01:02
Tarsus'ta evi seraya dönüştürüp uyuşturucu üretenler yakalandı | Video 29.09.2022 | 11:42
Tekirdağ Çerkezköy ile İstanbul Büyükçavuşlu yolu mevkiinde kamyonla çarpışan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.
Kaza sonrası yaralanan Besim Umur ve Seydiye Umur, olay yerine gelen ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza sırasında traktöre bağlı römorkta bulunan çok sayıda küçükbaş hayvan da kazadan yara almadan kurtuldu.