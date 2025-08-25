Video Yaşam Avrupa’ya kaçmak için kamyonete özel bölme yapmışlar:19 düzensiz göçmen yakalandı | Video
Avrupa’ya kaçmak için kamyonete özel bölme yapmışlar:19 düzensiz göçmen yakalandı | Video

Avrupa’ya kaçmak için kamyonete özel bölme yapmışlar:19 düzensiz göçmen yakalandı | Video

25.08.2025 | 15:27

Tekirdağ’da düzenlenen operasyonda kamyonet kasasında 19 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir organizatör tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Ergene ilçesinde düzenlediği operasyonda kapalı kasa kamyonette Avrupa ülkelerine kaçmaya çalışan kaçak göçmen tespit edildi. Kapıların açılması üzerine göçmenler için karton kutularla kapı girişine özel düzenek yapıldı tespit belirlenerek kamyonet kasasında yapılan incelemede 19 düzensiz göçmen yakaladı. Operasyonda ayrıca daha önce başka bir ilde göçmen kaçakçılığı nedeniyle arandığı tespit edilen T. A. isimli organizatör de gözaltına alındı.

Yakalanan T. A., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Emniyet yetkilileri, operasyonların düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelede kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Avrupa’ya kaçmak için kamyonete özel bölme yapmışlar:19 düzensiz göçmen yakalandı | Video 00:22
Avrupa’ya kaçmak için kamyonete özel bölme yapmışlar:19 düzensiz göçmen yakalandı | Video 25.08.2025 | 15:27
Firari katil aranıyor! Düğünü Atletle oturulmaz uyarısı sonrası kana bulamış | Video 02:39
Firari katil aranıyor! Düğünü "Atletle oturulmaz" uyarısı sonrası kana bulamış | Video 25.08.2025 | 15:27
Üniversite öğrencisi Helin Uçar’ın sır ölümü | Video 01:44
Üniversite öğrencisi Helin Uçar'ın sır ölümü | Video 25.08.2025 | 14:00
İş insanı Halit Yukay’ın cenazesi Dalgıç asansörü ile çıkarılacak | Video 03:25
İş insanı Halit Yukay'ın cenazesi "Dalgıç asansörü" ile çıkarılacak | Video 25.08.2025 | 13:23
Otel odasında ölü bulunan Hollandalı iki kardeşin ölümüne ilişkin detaylar ortaya çıktı | Video 02:41
Otel odasında ölü bulunan Hollandalı iki kardeşin ölümüne ilişkin detaylar ortaya çıktı | Video 25.08.2025 | 12:29
Uyuşturucuyu camdan atan şüpheliyi yakalayan polis: Polis salaktı zaten görmeyecekti bunu | Video 01:18
Uyuşturucuyu camdan atan şüpheliyi yakalayan polis: "Polis salaktı zaten görmeyecekti bunu" | Video 25.08.2025 | 12:29
İstanbul Boğazı’ndaki yüzme yarışında Rus yüzücü kayboldu; arama çalışması başlatıldı | Video 02:39
İstanbul Boğazı’ndaki yüzme yarışında Rus yüzücü kayboldu; arama çalışması başlatıldı | Video 25.08.2025 | 12:24
Beyoğlu’nda iş yerine silahlı saldırı anları kamerada | Video 00:35
Beyoğlu’nda iş yerine silahlı saldırı anları kamerada | Video 25.08.2025 | 12:21
Avcılar’da genç kız sevgili tarafından böyle darp edildi | Video 01:04
Avcılar’da genç kız sevgili tarafından böyle darp edildi | Video 25.08.2025 | 12:21
Başınız belada diyerek vatandaşları ağına düşürdüler, 15 milyon liralık vurgun yaptılar | Video 01:26
"Başınız belada" diyerek vatandaşları ağına düşürdüler, 15 milyon liralık vurgun yaptılar | Video 25.08.2025 | 10:49
Anne ve babasından kaçan çocuğa otomobilin çarpma anı kamerada | Video 01:18
Anne ve babasından kaçan çocuğa otomobilin çarpma anı kamerada | Video 25.08.2025 | 10:49
Koyun sürüsüne kurt ve ayı saldırdı, 20 kuzu telef oldu | Video 04:09
Koyun sürüsüne kurt ve ayı saldırdı, 20 kuzu telef oldu | Video 25.08.2025 | 09:35
Düğünde silahlı kavga: Damadın anneannesi öldü | Video 00:35
Düğünde silahlı kavga: Damadın anneannesi öldü | Video 25.08.2025 | 09:34
Dakikalarca kalp masajı yapıldı ama kurtarılamadı! Feci kaza kamerada | Video 02:00
Dakikalarca kalp masajı yapıldı ama kurtarılamadı! Feci kaza kamerada | Video 25.08.2025 | 09:33
TEM Otoyolu’nda kaza! 1 ölü 9 yaralı | Video 01:40
TEM Otoyolu'nda kaza! 1 ölü 9 yaralı | Video 25.08.2025 | 09:00
Aile içi kavga cinayetle sonuçlandı! Annesini başından vurdu | Video 01:20
Aile içi kavga cinayetle sonuçlandı! Annesini başından vurdu | Video 25.08.2025 | 08:58
Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan dolu anlar! 05:48
Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan dolu anlar! 24.08.2025 | 23:21
Milyoner’de heyecan dolu anlar! İşte 500 bin TL’lik o soru! 03:17
Milyoner'de heyecan dolu anlar! İşte 500 bin TL’lik o soru! 24.08.2025 | 23:16
Kocaeli’de ağaçlık alanda yangın | Video 01:59
Kocaeli'de ağaçlık alanda yangın | Video 24.08.2025 | 15:04
Sokak sokak gezdi, park halindeki araçlara zarar verdi | Video 00:58
Sokak sokak gezdi, park halindeki araçlara zarar verdi | Video 24.08.2025 | 14:05

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY