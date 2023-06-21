Avukat çifte bıçak ve taşla saldıran şüpheliler adliyeye sevk edildi | Video
Bursa’da velayet davasında çocuğu teslim almak için giden avukat çift çocuğu vermek istemeyen ailenin taşlı ve bıçaklı saldırısına uğradı. Polis ekiplerince gözaltında ifadesi alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Emniyette ifadesi alınan şüpheli K.E, M.E, S.E işlemlerin tamamlanmasının ardından Demirtaş Polis Merkez'inden adliyeye sevk edilirken, F.E. ise polis merkezinden serbest bırakıldı.
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