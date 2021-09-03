Avukatın karıştığı kazada 1 ölü, 2 yaralı | Video

Konya’da kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülen bir otomobil avukat Mir Süleyman Çelik’in kullandığı otomobile çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Konya'nın Selçuklu ilçesi Nalçacı-Sille kavşağında, saat 06.45 sıralarında avukat Mir Süleyman Çelik idaresindeki otomobil, Beşyol istikametinden Sille istikametine seyir halindeyken, Nalçacı Caddesi üzerinde ışık ihlali yaptığı ileri sürülen Tekin Özen otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan müdahale sonucu Tekin Özen'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yaralı avukat Çelik ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Celalettin Önyal ise ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.