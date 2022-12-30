Avukatın kullandığı araçtan 7 kilo metamfetamin çıktı | Video

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Kocaeli'de yaralama zanlısı tutuklandı! 29.12.2022 | 23:48
Adana polisinin durdurduğu otomobilin bagajındaki valizden 7 kilo 716 gram metamfetamin ele geçirildi. Aracın sürücüsü avukat ile yanında bulunan arkadaşı tutuklandı.
Emniyete götürülen şüphelilerden Cem U., ifadesinde, valizin kendisine ait olmadığını öne sürerek, "Arkadaşımla birlikte gezmek için Adana'ya geldik. Yılmaz'ın valizinde ne olduğunu bilmiyordum" dedi.
Şüpheli Yılmaz K. ise arkadaşının gezmek için kendisini çağırdığını, valizin ise Cem U.'ya ait olduğunu öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen avukat Cem U. ile arkadaşı Yılmaz K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.