Video Yaşam Avukatın kullandığı araçtan 7 kilo metamfetamin çıktı | Video
Avukatın kullandığı araçtan 7 kilo metamfetamin çıktı | Video

Avukatın kullandığı araçtan 7 kilo metamfetamin çıktı | Video

30.12.2022 | 09:51

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Adana polisinin durdurduğu otomobilin bagajındaki valizden 7 kilo 716 gram metamfetamin ele geçirildi. Aracın sürücüsü avukat ile yanında bulunan arkadaşı tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda seyir halinde belirledikleri şüpheli otomobili takibe aldı. Çevresi polis araçlarıyla sarılan otomobil, uygulama noktasında durduruldu. Sürücü koltuğundaki avukat Cem U. (39) ile yanındaki Yılmaz K.(40), araçtan indirildi. Narkotik köpeği 'Aşil', arama yapılan otomobilin bagajına tepki verdi. Detaylı arama yapan polis, valizin içinde 7 kilo 716 gram metamfetamin ele geçirdi. Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerden Cem U., ifadesinde, valizin kendisine ait olmadığını öne sürerek, "Arkadaşımla birlikte gezmek için Adana'ya geldik. Yılmaz'ın valizinde ne olduğunu bilmiyordum" dedi.

Şüpheli Yılmaz K. ise arkadaşının gezmek için kendisini çağırdığını, valizin ise Cem U.'ya ait olduğunu öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen avukat Cem U. ile arkadaşı Yılmaz K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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