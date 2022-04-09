Axiom Space, ilk sivil mürettebatlı uzay uçuşu için tarihi görevine başladı | Video
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Axiom Space uzay uçuşu şirketi, NASA işbirliğiyle ilk sivil mürettebatlı 4 kişilik astronot ekibini Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) göndererek tarihi görevine başladı.