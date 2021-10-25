Video Yaşam Ay çekirdeği çuvalında silah kaçakçılığı | Video
Ay çekirdeği çuvalında silah kaçakçılığı | Video

Ay çekirdeği çuvalında silah kaçakçılığı | Video

25.10.2021 | 16:15

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Trabzon Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Şube ekipleri (KOM) ve Narkotik şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda, bir aracın bagajında bulunan 3 ayrı çuval içerisindeki ay çekirdeğinin içerisinde 9 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör ve bir apartta yapılan aramada ise çok sayıda uyuşturucu ele geçirilirken, 2 ayrı operasyonda 3 kişi ise gözaltına alındı.

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Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 6136 SKM suçlarına yönelik Trabzon Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Kaçakçılık ve Organize (KOM) Şube ekiplerince Devlet Sahil Yolunda durdurulan M.K. isimli kişinin otomobilin bagajında yapılan aramada, ay çekirdeklerinin olduğu 3 ayrı çuvalın içerisinde şarjörleriyle birlikte 9 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından 36 yaşındaki M.K isimli şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ortahisar İlçesine bağlı Üniversite Mahallesinde bulunan bir apartta kaldığı tespit edilen Ç.A. ve A.Y. isimli şüphelilerin odasına yapılan operasyon düzenlendi. Polis ekipleri tarafından odada yapılan aramada 65,22 gram kubar esrar, 5,99 gr. metamfetamin, hassas terazi, alüminyum folyo, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 17 bin 720 Türk lirası ele geçirildi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerin Uyuşturucu ve Asayiş olaylarından çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.

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