Ayağı beton saksıya sıkışan köpek için seferber oldular

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SİVAS'ta Valilik binası önündeki kaldırım kenarında bulunan beton saksısına ayağı sıkışan köpek, polis ekipleri ve basın mensuplarının müdahalesiyle kurtarıldı.
Sivas'a çeşitli ziyaretlerde bulunmak için gelen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın Valilik ziyareti için bekleyen polis ekipleri ve basın mensupları, bir sokak köpeğinin kaldırım kenarındaki beton saksıya ön sol ayağını sıkıştırdığını fark etti. Acı içinde kurtulmaya çalışan havanın yardıma polis ekipleri ile basın mensupları yetişti. Polis ekipleri ve çevredeki belediye görevlilerinin yardımı ile beton saksı yerinden oynatılarak hayvanın ayağını kurtarması sağlandı. Kurtulduktan sonra bir süre görevlilerin yanından ayrılmayan köpeğe basın mensupları su içirdi.