Ayağı kırılan kedi acil servisin yolunu tuttu! O anlar kameraya yansıdı | Video

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Bitlis’in Tatvan ilçesinde ayağı kırıldığı için sekerek hastanenin acil servisine gelen kediye sağlık çalışanları tarafından gerekli müdahale yapıldı.
Sağlık çalışanları tarafından "Davşo" isminin verildiği sevimli kedi, sağlık çalışanlarının gösterdiği merhamet ile ara sıra acil servisine gelerek tedavisine devam ediyor.
"ÇALIŞIRKEN İÇERİ BİR KEDİNİN GİRDİĞİNİ GÖRDÜM VE SEKE SEKE YÜRÜYORDU"
Ayağı kırılan kediyi tedavi ettiklerini dile getiren Hemşire Abuzer Özdemir; "5 yıldır Bitlis Tatvan Devlet Hastanesinde hemşire olarak çalışıyorum. Çalışırken içeri bir kedinin girdiğini gördüm ve seke seke yürüyordu. Muayene etmek için elime aldığımda ayağının kırık olduğunu fark ettim ve ayağını atele (organları hareketsiz tutmak için kullanılan tıbbi ürün) aldım. Kediyi bir müddet gözetim altında tuttum. Daha sonra kedi rahatladı ve adeta yolu biliyor gibi yine geldiği yerden tekrar dışarı çıkıp gitti" dedi.
"KEDİ YANIMIZDA SICAK BİR YUVA GÖRDÜ"
Kediyi çok sevdiklerini söyleyen Özdemir, "Bizim bir kedimiz vardı ve çok severdik. O ölünce onun ismini bu kediye bıraktık. Kedinin burada tedavisi yapıldığı için yanımızda sıcak bir yuva gördü. Ara ara yanımıza gelmeye başladı ve biz de kedi rahat etsin diye bu yaptığımız ateliyi gevşetip tekrar tekrar bacağı atele alıyoruz" dedi.