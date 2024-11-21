Ayakkabı hırsızları, aradıkları ayakkabıyı görünce böyle sevindi | Video
Arnavutköy'de bir apartmana hırsızlık için giren iki şüpheli, dairenin önünde aradıkları ayakkabı görünce elleriyle birbirine 'çak' yaparak sevindi. O anlar kameraya yansıdı.
Olay, dün Arnavutköy'de meydana geldi. Bir apartmana hırsızlık için giren 2 kişi, apartman dairelerinin önündeki ayakkabıları inceledi. Bir dairenin önünde aradıkları gibi bir ayakkabıyı gören şüpheliler sevinçlerini gizleyemedi. Bir süre sevinen iki şüpheli çaldıkları ayakkabıları kıyafetlerinin içine saklayarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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