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Ayakkabı hırsızları, aradıkları ayakkabıyı görünce böyle sevindi | Video

Ayakkabı hırsızları, aradıkları ayakkabıyı görünce böyle sevindi | Video

21.11.2024 | 12:50

Arnavutköy'de bir apartmana hırsızlık için giren iki şüpheli, dairenin önünde aradıkları ayakkabı görünce elleriyle birbirine 'çak' yaparak sevindi. O anlar kameraya yansıdı.

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Olay, dün Arnavutköy'de meydana geldi. Bir apartmana hırsızlık için giren 2 kişi, apartman dairelerinin önündeki ayakkabıları inceledi. Bir dairenin önünde aradıkları gibi bir ayakkabıyı gören şüpheliler sevinçlerini gizleyemedi. Bir süre sevinen iki şüpheli çaldıkları ayakkabıları kıyafetlerinin içine saklayarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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