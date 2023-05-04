Video Yaşam Ayakkabı mağazasında uyuşturucu hap ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı | Video
Ayakkabı mağazasında uyuşturucu hap ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı | Video

Ayakkabı mağazasında uyuşturucu hap ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı | Video

04.05.2023 | 09:01

KÜTAHYA'da bir ayakkabı mağazasındaki çanta içinde 2 bin 128 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, Maruf Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerindeki bir ayakkabı mağazasında uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bir süre izlenen işyerine polis ekiplerince baskın yapıldı. Yapılan aramalarda bir çanta içerisinde 2 bin 128 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. İşyeri sahibi B.Ö.Ç. ve ona çantayı getirdiği tespit edilen G.Ç. gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü?nde ifadeleri alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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