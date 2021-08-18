Video Yaşam Ayakları bağlanıp sürüklenen sokak köpeği öldü | Video

Ayakları bağlanıp sürüklenen sokak köpeği öldü | Video

Ayakları bağlanıp sürüklenen sokak köpeği öldü | Video
18.08.2021 | 11:23

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Eda Nur Kaplan’ın ölümü intihar olmayabilir! Ailesi, evdekiler hakkında suç duyurusunda bulundu | Video 02:30
Eda Nur Kaplan'ın ölümü intihar olmayabilir! Ailesi, evdekiler hakkında suç duyurusunda bulundu | Video 18.08.2021 | 11:51
Son dakika! 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, intihar etmedi mi? Arkadaşı, ablası gibi ifade vermiş! | Video 02:27
Son dakika! 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, intihar etmedi mi? Arkadaşı, ablası gibi ifade vermiş! | Video 18.08.2021 | 11:43
Ayakları bağlanıp sürüklenen sokak köpeği öldü | Video 06:01
Ayakları bağlanıp sürüklenen sokak köpeği öldü | Video 18.08.2021 | 11:23
Evlenmek isteyen 41 yaşındaki akrabası tarafından vurulan 16 yaşındaki kız hayatını kaybetti | Video 00:58
Evlenmek isteyen 41 yaşındaki akrabası tarafından vurulan 16 yaşındaki kız hayatını kaybetti | Video 18.08.2021 | 11:23
İstanbul’da kavgayı izlerken silahla vurulan adam hayatını kaybetti | Video 05:08
İstanbul’da kavgayı izlerken silahla vurulan adam hayatını kaybetti | Video 18.08.2021 | 10:44
Taksim’de akılalmaz olay: Tarihi şamdanı çalıp hurda fiyatına sattı | Video 02:16
Taksim’de akılalmaz olay: Tarihi şamdanı çalıp hurda fiyatına sattı | Video 18.08.2021 | 10:42
Vatandaşların selden kaçış anı cep telefonuna yansıdı | Video 00:24
Vatandaşların selden kaçış anı cep telefonuna yansıdı | Video 18.08.2021 | 10:42
Konya’daki küs eşiyle görüşüp barışabilmek için iki ayrı kamyonet çaldı | Video 03:24
Konya'daki küs eşiyle görüşüp barışabilmek için iki ayrı kamyonet çaldı | Video 18.08.2021 | 10:38
Kaza anı güvenlik kamerasında: Otomobilini gören baba çılgına döndü, polislerle tartıştı | Video 02:15
Kaza anı güvenlik kamerasında: Otomobilini gören baba çılgına döndü, polislerle tartıştı | Video 18.08.2021 | 10:38
Çamaşır makinesinin arkasına saklanırken hırsız yakalandı | Video 05:34
Çamaşır makinesinin arkasına saklanırken hırsız yakalandı | Video 18.08.2021 | 10:22
Arkadaşının engellemesine rağmen taksiden cep telefonu çaldı | Video 02:52
Arkadaşının engellemesine rağmen taksiden cep telefonu çaldı | Video 18.08.2021 | 10:22
Kayıp kız çocukları yangın gözetleme kulesinde bulundu | Video 02:14
Kayıp kız çocukları yangın gözetleme kulesinde bulundu | Video 18.08.2021 | 10:22
Büyükşen çifti cinayetinde flaş gelişme! Şüphelilerden Mustafa Okşen hayatını kaybetti | Video 02:13
Büyükşen çifti cinayetinde flaş gelişme! Şüphelilerden Mustafa Okşen hayatını kaybetti | Video 18.08.2021 | 10:27
Asker eğlencesi meydan muharebesine döndü | Video 00:39
Asker eğlencesi meydan muharebesine döndü | Video 18.08.2021 | 09:58
Erzurum’da 160 milyon yıllık keşif | Video 04:39
Erzurum’da 160 milyon yıllık keşif | Video 18.08.2021 | 09:56
Erzincan’da Konarlı Şelalesi doğal güzelliğiyle cezbediyor | Video 02:03
Erzincan’da Konarlı Şelalesi doğal güzelliğiyle cezbediyor | Video 18.08.2021 | 09:41
Bursa’da korku dolu anlar! Yangın sonucu çöktü 02:30
Bursa'da korku dolu anlar! Yangın sonucu çöktü 18.08.2021 | 09:26
Berke Enerji, HES ile ilgili çıkan haberlere cevap verdi | Video 02:03
Berke Enerji, HES ile ilgili çıkan haberlere cevap verdi | Video 18.08.2021 | 09:41
SON DAKİKA: Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Bilim Kurulu’ndan kritik toplandı! 01:55
SON DAKİKA: Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Bilim Kurulu'ndan kritik toplandı! 18.08.2021 | 09:34
12. kattaki iskelede mahsur kalan iki kardeş yürekleri ağza getirdi | Video 03:05
12. kattaki iskelede mahsur kalan iki kardeş yürekleri ağza getirdi | Video 18.08.2021 | 09:09

İzmir'in Bornova ilçesinde tekstil fabrikası bekçisi Y.E.'nin (80), ayaklarını bağlayıp, sürükleyerek çöp konteynerlerinin yanına götürdüğü sokak köpeği bir süre sonra ölü bulundu. Köpeğin sürüklenerek götürüldüğü anlar, güvenlik kamerasına yansırken, hayvansever Meral Aslan, "Toprakta sürüklüyor köpeği. Kuru toprağın üzerinde, aç ve susuz 4 saat kadar kalmış. Travma yaşamaması mümkün değil. Bu bir vahşet" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 4 Ağustos'ta, Evka 3 Mahallesi 4. Sanayi Sitesi'ndeki tekstil fabrikasının yakınında meydana geldi. Fabrikada bekçi olan Y.E., iddiaya göre, çevre sakinlerince beslenen, yaşlılıktan sürekli hastalanan ve görme kaybı olan sokak köpeğini bacaklarını iple bağlayıp, yerde sürükleyerek fabrikaya 45-50 metre mesafedeki noktaya götürdü. Bir süre sonra ölü bulunan köpeğe dair görüntüler, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında yer aldı.

'BURNUMUN DİBİNE KÖPEĞİ KOYAMAZSIN, LEŞ GİBİ KOKUYOR'
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Meral Aslan, 5 Ağustos'ta bölgedeki köpeklere yemek ve su vermeye gittiğinde olayı öğrendi. Y.E.'nin yanına gidip, tepki gösteren Aslan, bu anları da cep telefonu kamerasıyla çekti. Aslan, "Ben ona yemek ve su veriyordum. Onu veterinere götürecektim. Bunu nasıl yaparsın? Memlekette ormanlar yanıyor, hayvanlar kaçamıyor. Hiç mi vicdanınız sızlamıyor" derken, Y.E.'nin "Ben yerde sürüklemedim, kucakladım da getirdim. Ormanı yakanın da Allah belasını versin. Burnumun dibine köpeği koyamazsın. Leş gibi kokuyor. Senelerdir onu biz besliyoruz, şimdi mi aklına geldi?" yanıtını verdiği duyuldu. Aslan'ın "Ben İzmir Valiliği'nin hayvan koruma görevlisiyim, bunun cezasını ödeyeceksin" demesi üzerine Y.E.'nin "Sen valilik görevlisi oldun da Allah mı oldun? Varsa cezam mahkemeye ver. Adam öldürmedim, kadına tecavüz etmedim" dediği duyuldu.

Sokaktaki can dostlarını sürekli beslediğini belirten Meral Aslan, "Tekstil fabrikasının gece bekçisinin, köpeğin bacağına ip bağlayıp sürükleyerek götürdüğünü söylediler. Ben zaten o anda şoke oldum. Sitenin güvenlik kameralarından görüntülere ulaştım. Polise gidip şikayetçi oldum. Köpek belli ki travma yaşamış, ağzından kan gelmesi demek, iç kanama geçirmiş olması demek. Görüntülerde de gözüküyor ki bekçi yaşlı olduğu için dinlene dinlene, toprakta bayağı bir sürüklüyor köpeği. Orada, kuru toprağın üzerinde, aç ve susuz 4 saat kadar kalmış. Travma yaşamaması mümkün değil. Bunlar etken şeyler. Yardım isteyecek durumu yok, havlayamıyor. Kaçsa kaçamayacak çünkü arka bacağından bağlayarak çekmiş. Bu bir zulüm, vahşet; adını koyamıyorum" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA