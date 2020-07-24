Ayasofya Camii'nin ruhu Galata Köprüsü'nden başlıyor | Video
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Ayasofya Camii'nin tarihte yer edinmiş fotoğrafları Galata Köprüsü'nde gerçekleşen sergi ile açıldı. Bugün ve 1 hafta boyunca Ayasofya Camii'ne gidecek vatandaşlar, Galata Köprüsü'nde o tarihi duyguyu hissederek yürüyecek ve ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ulaşacak.