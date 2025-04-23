Video Yaşam Ayasofya-i Kebir Camii'nde depreme yakalananlar kendilerini panikle dışarı attı! O anlar kamerada | Video
Ayasofya-i Kebir Camii'nde depreme yakalananlar kendilerini panikle dışarı attı! O anlar kamerada | Video

Ayasofya-i Kebir Camii'nde depreme yakalananlar kendilerini panikle dışarı attı! O anlar kamerada | Video

23.04.2025 | 14:26

İstanbul'un Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’ndeki yerli ve yabancı turistler büyük panik yaşayarak kendilerini dışarı attı.

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İstanbul'un Silivri açıklarında saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından büyük panik yaşayan vatandaşlar sokağa çıktı. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ndeki yerli ve yabancı turistler kendilerini dışarı attı. Tarihi camide depreme yakalananların panikle dışarıya çıktıkları o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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