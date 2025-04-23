Ayasofya-i Kebir Camii'nde depreme yakalananlar kendilerini panikle dışarı attı! O anlar kamerada | Video
İstanbul'un Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’ndeki yerli ve yabancı turistler büyük panik yaşayarak kendilerini dışarı attı.
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