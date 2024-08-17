Video Yaşam Aydın Bozdoğan orman yangınına 8 helikopter ve 7 uçak havadan destek veriyor
Aydın Bozdoğan orman yangınına 8 helikopter ve 7 uçak havadan destek veriyor

Aydın Bozdoğan orman yangınına 8 helikopter ve 7 uçak havadan destek veriyor

17.08.2024 | 08:42

Aydın’ın Bozdoğan ilçesindeki orman yangınında 15 saat geride kalırken, 8 helikopter ve 7 uçak havadan destek veriyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Dün saat 16.45 sıralarında Bozdoğan Alhisar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın şiddeti ile geniş bir alana yayıldı. Yaklaşık 15 saattir devam eden yangın bölgesinde alevler yerleşim yerlerini tehdit etti. Alhisar, Altıntaş, Örentat, Hışımlar, Güre Mahallelerinde ormanlık alanlarda etkili olan yangınla, ekipler dün gündüz ve gece boyunca çalışmalarına ara vermeden devam etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber hava müdahalesi tekrar başladı. Yangına 8 helikopter, 7 uçakla havadan müdahale edilirken hava araçları helikopterden görüntülendi. Karadan da yangına 32 arazöz, 11 su tankeri 5 dozer ve 303 personel müdahale ediyor.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hatay’da motosikletten düşen karı ve koca ezilmekten son anda böyle kurtuldu! 00:50
Hatay'da motosikletten düşen karı ve koca ezilmekten son anda böyle kurtuldu! 17.08.2024 | 09:35
Aydın Bozdoğan’daki orman yangını büyüyor 00:13
Aydın Bozdoğan'daki orman yangını büyüyor 17.08.2024 | 09:33
Şanlıurfa’da markette korkutan yangın: Alevlere teslim olan market küle döndü 01:53
Şanlıurfa'da markette korkutan yangın: Alevlere teslim olan market küle döndü 17.08.2024 | 09:18
’Gürz-8’ operasyonlarında 222 şüpheli yakalandı 00:54
'Gürz-8' operasyonlarında 222 şüpheli yakalandı 17.08.2024 | 08:42
Bolu’daki orman yangınına müdahale devam ediyor 00:17
Bolu'daki orman yangınına müdahale devam ediyor 17.08.2024 | 08:42
Aydın Bozdoğan orman yangınına 8 helikopter ve 7 uçak havadan destek veriyor 00:50
Aydın Bozdoğan orman yangınına 8 helikopter ve 7 uçak havadan destek veriyor 17.08.2024 | 08:42
SON DAKİKA | Yozgat’ta bıçaklı dehşet anları: 17 yaşındaki çocuk 14 yaşındaki çocuğu öldürdü... 01:05
SON DAKİKA | Yozgat'ta bıçaklı dehşet anları: 17 yaşındaki çocuk 14 yaşındaki çocuğu öldürdü... 17.08.2024 | 08:43
Tokat’ta jandarmadan uyuşturucu ve silah operasyonu: 4 kişi tutuklandı | Video 00:27
Tokat'ta jandarmadan uyuşturucu ve silah operasyonu: 4 kişi tutuklandı | Video 16.08.2024 | 16:30
Bodrum’da makilik alanda yangın | Video 01:58
Bodrum’da makilik alanda yangın | Video 16.08.2024 | 16:17
İzmir’deki orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı: Bazı evler kül oldu | Video 11:50
İzmir’deki orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı: Bazı evler kül oldu | Video 16.08.2024 | 15:41
Samsun’da 1 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi | Video 00:50
Samsun'da 1 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi | Video 16.08.2024 | 14:14
Küçükçekmece’deki özel hastaneye silahlı saldırı! 1’i doktor 11 gözaltı | Video 04:33
Küçükçekmece'deki özel hastaneye silahlı saldırı! 1’i doktor 11 gözaltı | Video 16.08.2024 | 14:14
SON DAKİKA | İzmir Karşıyaka’daki orman yangını evlere ulaştı! 00:12
SON DAKİKA | İzmir Karşıyaka'daki orman yangını evlere ulaştı! 16.08.2024 | 15:00
İzmir’de Yamanlar Dağı’ndaki yangın evlere ulaştı! 06:06
İzmir'de Yamanlar Dağı'ndaki yangın evlere ulaştı! 16.08.2024 | 14:53
SON DAKİKA | İzmir’deki yangın evlere sıçradı! Korku dolu anlar kamerada 03:37
SON DAKİKA | İzmir'deki yangın evlere sıçradı! Korku dolu anlar kamerada 16.08.2024 | 14:49
Aydın’da orman yangını çıktı 00:20
Aydın’da orman yangını çıktı 16.08.2024 | 14:23
İki kilogramdan fazla uyuşturucuyla yakaladılar 00:58
İki kilogramdan fazla uyuşturucuyla yakaladılar 16.08.2024 | 14:19
Ağrı Dağı, her mevsim dağcıların gözdesi olmaya devam ediyor 03:35
Ağrı Dağı, her mevsim dağcıların gözdesi olmaya devam ediyor 16.08.2024 | 14:18
Suriye’de yaşanan 5.2’lik deprem Hatay’da hissedildi 01:15
Suriye’de yaşanan 5.2’lik deprem Hatay’da hissedildi 16.08.2024 | 14:13
Evinde bin 634 uyuşturucu hap ele geçirildi: Toplu alınca ucuza geliyor dedi 00:29
Evinde bin 634 uyuşturucu hap ele geçirildi: "Toplu alınca ucuza geliyor" dedi 16.08.2024 | 14:13

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA