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OTOMATİK OYNAT
01:33
Aydın’a yılın ilk karı düştü | Video 11.01.2023 | 18:17
00:57
Bolu'da 2 katlı ahşap ev alev alev yandı | Video 11.01.2023 | 16:40
00:22
Otoyolda durdurulan araçtan 6 düzensiz göçmen çıktı | Video 11.01.2023 | 16:27
06:23
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya 2 yıl 8 ay hapis cezası | Video 11.01.2023 | 15:02
00:20
Geri vites hayatını kurtardı | Video 11.01.2023 | 15:10
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Snowboard yaparken çığa yakalandı | Video 11.01.2023 | 14:42
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Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 5 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı | Video 11.01.2023 | 14:42
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38 yaşındaki genç adamın cansız bedeni evinin bahçesinde bulundu | Video 11.01.2023 | 14:30
02:05
Gaziantep'te 4 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada | Video 11.01.2023 | 13:56
00:38
Bilgisayar kasasında uyuşturucu ele geçirildi | Video 11.01.2023 | 12:52
01:07
Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 4 zehir taciri tutuklandı | Video 11.01.2023 | 12:46
02:45
Taşlı saldırıya uğrayan taksi şoförü o anları anlattı | Video 11.01.2023 | 12:30
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Erzurum’da dondurucu soğuklar etkili oluyor | Video 11.01.2023 | 12:22
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 11 Ocak 2023 Çarşamba atv izle! | Video 11.01.2023 | 11:36
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Feci kazada hız göstergesi 130 kilometrede takılı kaldı | Video 11.01.2023 | 11:10
Aydın’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağışlı hava, yükseklerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı sonrası Paşayaylası’nda kartpostallık görüntüler oluştu.