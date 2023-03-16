Aydın'da doluyla karışık sağanak yağış ekili oldu | Video
Aydın'da beklenen sağanak yağış kısa sürede etkili oldu. Doluyla karışık yağan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, araç sürücüleri zaman zaman trafikte zorluk yaşadı.
Kuraklık tehlikesine karşı yağmurun yağdığına sevinen Aydınlı vatandaşlardan Ercan Tunç, "Yağmur demek bereket demek. Yağmasına seviniyoruz. Çok şükür barajlarımız da doluyor" dedi.
Yağışların önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.
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