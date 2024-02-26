Video Yaşam Aydın'da feci kaza: Ehliyetsiz sürücü motosiklete böyle çarptı | Video
Aydın'da feci kaza: Ehliyetsiz sürücü motosiklete böyle çarptı | Video

Aydın'da feci kaza: Ehliyetsiz sürücü motosiklete böyle çarptı | Video

26.02.2024 | 12:31

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan minibüsün çarptığı motosiklet hurdaya döndü. Hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşam mücadelesi veriyor.

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Kaza, Kuşadası ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı Sanayi Kavşağı'nda saat 20:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, A.E.(36) yönetimindeki 06 FA 047 plakalı minibüs sürücüsü kavşağa geldiği sırada kırmızı ışık yandı. Ancak minibüs sürücüsü durmayarak kavşaktan hızla geçmeye çalıştı. Bu sırada Ö.C.(16) idaresindeki 09 AFH 509 plakalı motosiklet sürücüsü de kendisine yeşil ışık yandığı için kavşaktan çıktı. Hızla gelen minibüs, motosiklet sürücüsüne yandan vurarak savurdu. Metrelerce sürüklenen minibüs refüje çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ö.C.'yi ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunan 16 yaşındaki genç, burada yapılan müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kırmızı ışıkta geçerek kazaya sebep olduğu iddia edilen minibüs sürücüsü A.E. ile kaza da ağır yaralanan Ö.C.'nin ehliyetinin olmadığı öğrenildi. A.E.'ye trafik ekipleri tarafından 53 bin 408 TL idari para cezası kesilirken, gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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