Aydın'da feci kaza! Hızla gelen otomobil yaşlı kadına böyle çarptı | Video
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadına süratle gelen bir otomobil çarptı. Yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybederken, kaza anı kameralar tarafından kaydedildi. Aile otomobil sürücüsünün serbest bırakılmasına itiraz ederek, tutuklu yargılanmasını istiyor.
"SÜRÜCÜNÜN SERBEST BIRAKILMASINA İTİRAZ EDİYORUZ"
Sürücü Ö.F.A.'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılması aileyi derinden üzdü. Ailenin avukatı Sinan Metin yaptığı açıklamada, " Sürücü kavşağa girerken hem ışıkları ihlal ediyor hem de 110 kilometre hızla giriyor. Sürücünün Songül Görer'e çarpması sonucu maalesef müvekkilim hayatını kaybetmiştir. Şüpheli, karayolları trafik kanununun 47, 52 ve 74'üncü maddeleri gereğince bu olayda tam kusurludur. Ortada taksirle ölüme neden olmak değil, kasten ölüme neden olduğunu düşünüyoruz. Sürücü bu olaydan sonra maalesef savcılık tarafından serbest bırakıldı. Bu serbest bırakılma kararına itiraz ediyoruz. Bu kişinin tutuklu yargılanmasını istiyoruz" dedi.
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