Video Yaşam Aydın'da feci kaza! Otomobil TIR'a arkadan çarptı. 2 ölü 3 ağır yaralı | Video
Aydın'da feci kaza! Otomobil TIR'a arkadan çarptı. 2 ölü 3 ağır yaralı | Video

Aydın'da feci kaza! Otomobil TIR'a arkadan çarptı. 2 ölü 3 ağır yaralı | Video

04.01.2022 | 09:20

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OTOMATİK OYNAT

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Aydın-Denizli karayolunda meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 3 kişi de ağır yaralandı. Kazada tıra çarpan otomobil metal yığınına dönerken kaza nedeniyle kapanan karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

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