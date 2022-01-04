Aydın'da feci kaza! Otomobil TIR'a arkadan çarptı. 2 ölü 3 ağır yaralı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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İzmir'de film gibi hırsızlık kovalamacası! 1 ölü, 2 yaralı | Video 04.01.2022 | 01:29
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Tıra çarpmamak için manevra yapınca iş yerinin duvarına böyle girdi | Video 03.01.2022 | 16:23
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Müge Anlı'da gündeme gelen esrarengiz Paslı çifti cinayetinde son dakika! 03.01.2022 | 15:39
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Kilis’te zincirleme kaza: 1 yaralı | Video 03.01.2022 | 15:51
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Tramvay güvenlik ve sistem odasındaki yangın korkuttu | Video 03.01.2022 | 14:56
Aydın-Denizli karayolunda meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 3 kişi de ağır yaralandı. Kazada tıra çarpan otomobil metal yığınına dönerken kaza nedeniyle kapanan karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu.