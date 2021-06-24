Aydın'da fırtına anı kamerada! Çatıları uçurdu, ağaçları devirdi...

Aydın'ın Nazilli İlçesinde, dün akşam saatlerinde hızı saatte 30 kilometreyi aşan fırtına nedeniyle bazı ev ve işyerlerinin çatıları uçtu. İlçenin birçok noktasında ağaçlar devrilirken, bir galerinin çatısının çökmesi sonucu bazı otomobillerde hasar meydana geldi.

Nazilli'de dün etkili olan fırtına nedeniyle ilçe merkezi başta olmak üzere birçok mahallede ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçların kopardığı elektrik telleri nedeniyle yaklaşık 30 dakika elektrik kesintisi yaşandı. Fırtınada, bazı ev ve işyerlerinin çatıları uçtu. Bir galerinin çatısı çökerken, bazı otomobillerde hasar meydana geldi. Arslanlı Mahallesi'nde karpuz yüklü traktörün üzerine devrilen bir ağaç, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.