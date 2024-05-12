Video Yaşam Aydın'da flamingolardan görsel şölen | Video
Aydın'da flamingolardan görsel şölen | Video

Aydın'da flamingolardan görsel şölen | Video

12.05.2024 | 12:57

Aydın’ın Kuşadası ilçesi ile İzmir’in Selçuk ilçesine sınır oluşturan Pamucak’taki sazlık alanlar, doğadaki nadir kuş türlerinden olan flamingolara ev sahipliği yapıyor. Halk arasında 'Allı Turna' olarak da bilinen pembe renkli flamingoların bölgedeki beslenme görüntüleri de görsel bir şölen sunuyor.

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Ege Bölgesi kıyılarında, bahar yağmurlarının etkisiyle sazlık alanlardaki su seviyeleri yükseldi. Su kuşlarının beslenmesine elverişli şartların oluşmasıyla beraber Kuşadası ile Selçuk arasında kalan Pamucak'taki sulak alanlara, flamingolar gelmeye başladı. Göz alıcı pembe tüylere ve siyah kanat uçlarına sahip olan flamingoların beslenme görüntüleri ise seyrine doyumsuz manzara oluşturdu. Kanat açıklıkları 2 metreye kadar ulaşan 'Allı Turnalar', diğer su kuşlarından farklı olarak tuzlu sularda da yaşayabiliyor. İnce uzun bacakları ve eğri boyunlarıyla da dikkat çeken flamingolar, toplu halde belenirken çıkardıkları seslerle de dikkat çekiyor. Bölgeyi evleri olarak benimseyen flamingolar, sucul omurgasızlarla besleniyor.
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