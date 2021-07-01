Video Yaşam Aydın'da fren yerine gaza basan kadın sürücü şarampole yuvarlandı

Aydın'da fren yerine gaza basan kadın sürücü şarampole yuvarlandı

Aydın'da fren yerine gaza basan kadın sürücü şarampole yuvarlandı
01.07.2021 | 07:52

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Nuran Y., otomobilini hastane otoparkına park etmek istediği sırada, fren yerine gaza basınca şarampole yuvarlandı. Ters dönen otomobilden çevredekilerin yardımıyla çıkartılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaza, saat 18.00 sıralarında Türkmen Mahallesi'nde bulunan Kuşadası Devlet Hastanesi'nin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, 09 BAJ 72 plakalı otomobilini otoparka park etmeye çalışan Nuran Y., bir anlık dalgınlık sonucu fren yerine gaza bastı. Birden hızlanan otomobil, park alanındaki bariyerleri aşıp şarampole yuvarlandı. Ters dönen otomobilin içerisinden çevredekilerin yardımıyla çıkarılan Nuran Y., hastaneye kaldırıldı. Nuran Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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