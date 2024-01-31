Video Yaşam Aydın’da kesik baş cinayetini jandarma aydınlattı: Korkunç cinayeti itiraf etti | Video
Aydın’da kesik baş cinayetini jandarma aydınlattı: Korkunç cinayeti itiraf etti | Video

Aydın’da kesik baş cinayetini jandarma aydınlattı: Korkunç cinayeti itiraf etti | Video

31.01.2024 | 08:31

Aydın’ın Söke ilçesinde kayıp olarak aranan ve 30 gün sonra başı vücudundan ayrılmış şekilde arazide cesedi bulunan Şerafettin Akalın’ı (40), yaşanan tartışmanın ardından özel bir klinikte diş hekimi olarak çalıştığı öğrenilen A.Ö.’nün öldürdüğü ortaya çıktı. Jandarma ekiplerinin kurduğu özel ekibin olayı aydınlatması ile yakalanarak gözaltına alınan diş hekimi A.Ö. suçunu itiraf etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 14 Ocak 2024 tarihinde Söke-Kuşadası yolu üzerinde Granta mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Granta mevkiinde boş bir arazide başı vücudundan ayrılmış ve çuval içine konulmuş olduğu öğrenilen erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve polis ekii sevk edildi. Bölgeye hızla gelen ekipler, olay yerini güvenlik çemberine alarak incelemelere başladı. Bölgeye gelen nöbetçi savcının incelemesi sonucunda ceset Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

KAYIP OLARAK ARANIYORDU, CESEDİ BULUNDU
Bulunan cesedin 14 Aralık 2023 tarihinde evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen 4 çocuk babası Şerafettin Akalın'a ait olduğu tespit edildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

ÖZEL EKİP KURULDU
Kamuoyuna "Kesik baş cinayeti" olarak yansıyan olayın ardından, yapılan araştırma sonucu kimlik bilgileri tespit edilen Şerafettin Akalın'ın öldürülmesi olayının fail yâ da faillerinin tespiti ve yakalanması amacıyla Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından özel ekip kuruldu. Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanlığı'na bağlı JASAT ekipleri tarafından çalışmalara destek sağlandı.

DİŞ HEKİMİ A.Ö. İLE BİRLİKTE TOPLAM 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Yapılan çalışma sonucunda özel bir klinikte diş hekimi olarak çalıştığı öğrenilen A. Ö. (34), H. Ö. (71) ve V.Ö. (39) isimli şahıslar "Kasten Öldürme" olayının şüphelisi olarak tespit edildi. Söke Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile şüphelilerin İzmir Torbalı ilçesindeki bir ve Aydın'ın Söke ilçesindeki üç adres olmak üzere toplam 4 adreste suç şüphelilerin yakalanması ve suç delilerinin ele geçirilmesi maksadıyla eşzamanlı ikametleri ve eklentilerine operasyon düzenlendi. Operasyonda üç şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Yakalanan şüphelilerden A.Ö. yapılan sorgu sırasında suçunu itiraf etti. A.Ö. yol kenarında bekleyen Şerafettin Akalın'ın yanına gittiğini, arazide yürürlerken tartışmaya başladıklarını, Akalın'ın kendisine baltayla saldırmasının ardından cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.
Suçunu itiraf eden A.Ö. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edilirken, diğer şüpheliler H.Ö. ve V.Ö. salıverildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Aydın’da kesik baş cinayetini jandarma aydınlattı: Korkunç cinayeti itiraf etti | Video 02:11
Aydın’da kesik baş cinayetini jandarma aydınlattı: Korkunç cinayeti itiraf etti | Video 31.01.2024 | 08:31
Çankırı’da acı olay: 22 yaşındaki genç, otel odasında ölü bulundu | Video 02:13
Çankırı'da acı olay: 22 yaşındaki genç, otel odasında ölü bulundu | Video 31.01.2024 | 08:36
Sanayi sitesindeki yangında iş yeri ve iki otomobil kül oldu | Video 02:20
Sanayi sitesindeki yangında iş yeri ve iki otomobil kül oldu | Video 31.01.2024 | 08:31
Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine operasyon | Video 04:26
Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine operasyon | Video 31.01.2024 | 08:33
Markette yangın paniği: Patlama anları kamerada 02:03
Markette yangın paniği: Patlama anları kamerada 30.01.2024 | 22:37
Gaziantep’te dorsesi açılan tır üst geçide sıkıştı 01:34
Gaziantep’te dorsesi açılan tır üst geçide sıkıştı 30.01.2024 | 22:38
Tırda şeker komasına giren sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı 01:28
Tırda şeker komasına giren sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı 30.01.2024 | 22:36
Otobüs şoförü rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi, o anlar kamerada 01:26
Otobüs şoförü rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi, o anlar kamerada 30.01.2024 | 18:29
atv Esra Erol 30 Ocak 2024 Salı Tamam Tek Parça HD izle! 04:08
atv Esra Erol 30 Ocak 2024 Salı Tamam Tek Parça HD izle! 30.01.2024 | 16:29
Ormanlar bu sefer beyaz örtüsüyle mest etti | Video 03:03
Ormanlar bu sefer beyaz örtüsüyle mest etti | Video 30.01.2024 | 16:12
İstanbul’da gazinoda korkunç cinayet! Kadını başkalarıyla görünce ateş açtı | Video 03:19
İstanbul’da gazinoda korkunç cinayet! Kadını başkalarıyla görünce ateş açtı | Video 30.01.2024 | 15:44
15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda feci kaza: İki otobüs çarpıştı | Video 03:17
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda feci kaza: İki otobüs çarpıştı | Video 30.01.2024 | 14:41
Otomobilin akaryakıt istasyonundaki pompaya çarptığı anlar kamerada | Video 01:08
Otomobilin akaryakıt istasyonundaki pompaya çarptığı anlar kamerada | Video 30.01.2024 | 14:29
Samsun’daki kavga kamerada! 1 kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı | Video 03:46
Samsun'daki kavga kamerada! 1 kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı | Video 30.01.2024 | 13:19
Diyarbakır’da, fuhuş çetesine ’balans’ operasyonunda 9 tutuklama | Video 03:08
Diyarbakır'da, fuhuş çetesine 'balans' operasyonunda 9 tutuklama | Video 30.01.2024 | 14:23
Fatih’te turistin çantasını çalan iki şüpheli tutuklandı | Video 00:29
Fatih'te turistin çantasını çalan iki şüpheli tutuklandı | Video 30.01.2024 | 11:45
Hatay’da 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 00:51
Hatay'da 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 30.01.2024 | 13:16
Polisten, şüphelilere kaldıkları otelde operasyon | Video 01:00
Polisten, şüphelilere kaldıkları otelde operasyon | Video 30.01.2024 | 13:14
İzmir merkezli 9 ilde terör operasyonu; 24 gözaltı | Video 00:57
İzmir merkezli 9 ilde terör operasyonu; 24 gözaltı | Video 30.01.2024 | 11:42
Kilise saldırganlarının gözaltına alındığı anlar kamerada | Video 03:02
Kilise saldırganlarının gözaltına alındığı anlar kamerada | Video 30.01.2024 | 12:24

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA