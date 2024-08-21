Aydın'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü yan yattı: 1 ölü, 10 yaralı | Video
Aydın'da yolcu otobüsünün bir yayaya çarpıp yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2'si yabancı uyruklu 10 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden şahsın yolun karşısına geçmeye çalışan bir erkek şahıs olduğu ve henüz kimliğinin tespit edilemediği belirtildi.
İhbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşıp kurtarma çalışması başlatan UMKE ve AFAD ekipleri otobüse merdiven dayayarak yaralılara müdahale etti. Otobüste sıkışan yaralı yolcular boyunluk takılıp sedye yardımı ile otobüsten alınırken kurtarılan yaralılar Aydın'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.
"ŞOFÖRÜ BİRKAÇ KEZ UYARMIŞLAR"
İlk hareketi Muğla'nın Marmaris ilçesinden başlayıp yolcuların büyük çoğunluğunu Muğla merkezden aldığı öğrenilen Metro Turizm otobüsündeki yolcular, gürültü üzerine kazayı fark ettiklerini belirterek şoförü de hızlı gitmemesi konusunda uyardıklarını belirttiler. Kazayı yara almadan atlatan bir kadın yolcu, "Uyuyordum, bir anda duman yükselip otobüsün camlarının kırıldığını gördüm. Otobüs Muğla'dan Aydın, İzmir, Manisa güzergahından İstanbul'a gidecekti. Hızlıydı. Hatta yolcular birkaç kez şoförü uyarmış" diye konuştu.
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