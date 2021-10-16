Video Yaşam Aydın'da şiddetli rüzgara dayanamayan dev ağacın devrilme anı kamerada
Aydın'da şiddetli rüzgara dayanamayan dev ağacın devrilme anı kamerada

Aydın'da şiddetli rüzgara dayanamayan dev ağacın devrilme anı kamerada

16.10.2021 | 12:05

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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, şiddetli rüzgara direnemeyen cami bahçesindeki dev ağacın devrilme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak ve dolu yağışı Kuşadası ilçe merkezinde hayatı olumsu etkiledi. Zaman zaman şiddetini arttırarak devam eden yağış sonrası yollar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Sağanak yağışla birlikte şiddetli rüzgarda zaman zaman etkisini gösterdi. Kuşadası Hanım Camii bahçesinde bulunan dev ağaç, rüzgarın etkisine dayanamayıp, caminin bahçesine devrildi. Ağacın devrilme anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde ağacın rüzgarla birlikte sallanmaya başlaması ve devrilmesi yer alıyor.

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