Video Yaşam Aydın'da vatandaşın 'Ufo' iddiası: "Şok yaşadım, gözüme uyku girmedi!" | Video
Aydın'da vatandaşın 'Ufo' iddiası:

Aydın'da vatandaşın 'Ufo' iddiası: "Şok yaşadım, gözüme uyku girmedi!" | Video

28.05.2022 | 15:51

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Olay, Şirinevler Mahallesi’nde sabaha karşı meydana geldi. 21 yaşındaki Cem Kocaman, sabaha karşı namaz kılmak için kalkarak evinin balkonuna çıktı. Karşısında büyük bir ışıklı cisim gördüğünü ileri süren Kocaman, Ufo olduğunu iddia ettiği cismi kaydetmek için hemen cep telefonuna sarıldı. Işık huzmesini saniye kayda alan Kocaman, "Uzun süre şok yaşadım, korktum, gözeme uyku girmedi" dedi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından görüntülerdeki cisim ilçe halkında merak uyandırdı.

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