Aydın’da yangın! Havadan ve karadan müdahale ediliyor | Video

Aydın’ın Söke ilçesinde makilik ve ziraat alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aydın'ın Söke ilçesi Karataş mevkiindeki makilik ve ziraat alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ormanlık alana doğru ilerleyen yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Yangına 5 uçak ve 2 helikopter havadan, çok sayıda arazöz ve iş makinesi ile karadan müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.