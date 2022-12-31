Video Yaşam Aydın'daki patlama sonrası çıkan yangında hayatını kaybeden 2 kişinin son görüntüleri ortaya çıktı | Video
Aydın'daki patlama sonrası çıkan yangında hayatını kaybeden 2 kişinin son görüntüleri ortaya çıktı | Video

Aydın'daki patlama sonrası çıkan yangında hayatını kaybeden 2 kişinin son görüntüleri ortaya çıktı | Video

31.12.2022 | 15:06

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde dün öğleden sonra meydana gelen patlamada sonrası çıkan yangında hayatını kaybeden 2 kişi ve ağır yaralı olarak kurtulan bir kişi olmak üzere toplamda 3 kişinin olaydan yaklaşık 1 saat önce ilçedeki bir telefoncudan alışveriş yaptıkları anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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Olay, 30 Aralık Cuma günü saat 15.30 sıralarında Nazilli ilçesi Uzun Çarşı'daki bir döner restoranda meydana geldi. Restoranda tüp değişimi sırasında patlama yaşanırken bir anda alevler tüm binayı sardı. Yangında 7 kişi hayatını kaybederken, biri ağır 5 kişi yaralandı. Olayda hayatını kaybedenler arasında yer alan Fatma Danaş (45), Gamze Karaboğa (10) ile ağır yaralı olarak kurtulan Cennet Yeldi'nin (16) patlama anından yaklaşık bir saat önceki görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

TELEFONCUDAN TELEFON KILIFI SATIN ALMIŞLAR
Nazilli'deki bir telefoncunun güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; Fatma Danaş, Gamze Karaboğa ve Cennet Yeldi'nin telefoncuda telefon kılıfı bakıp beğendiği ve sonrasında beğendikleri kılıfı satın almaları yer aldı.

Olaydan yaralı olarak kurtulan Cennet Yeldi, yangın sırasında iş yerinin ikinci katındaki pencere önünde bulunan klima motorlarının arasından kaçmayı başarmıştı.

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