Aydın'daki patlama sonrası çıkan yangında hayatını kaybeden 2 kişinin son görüntüleri ortaya çıktı | Video
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde dün öğleden sonra meydana gelen patlamada sonrası çıkan yangında hayatını kaybeden 2 kişi ve ağır yaralı olarak kurtulan bir kişi olmak üzere toplamda 3 kişinin olaydan yaklaşık 1 saat önce ilçedeki bir telefoncudan alışveriş yaptıkları anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
TELEFONCUDAN TELEFON KILIFI SATIN ALMIŞLAR
Nazilli'deki bir telefoncunun güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; Fatma Danaş, Gamze Karaboğa ve Cennet Yeldi'nin telefoncuda telefon kılıfı bakıp beğendiği ve sonrasında beğendikleri kılıfı satın almaları yer aldı.
Olaydan yaralı olarak kurtulan Cennet Yeldi, yangın sırasında iş yerinin ikinci katındaki pencere önünde bulunan klima motorlarının arasından kaçmayı başarmıştı.