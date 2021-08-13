Video Yaşam Aydın'daki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı | Video

Aydın'daki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı | Video

Aydın'daki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı | Video
13.08.2021 | 13:56

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Pedalları karıştıran ehliyetsiz sürücü köfte tezgahına ve vatandaşların arasına böyle daldı | Video 02:38
Pedalları karıştıran ehliyetsiz sürücü köfte tezgahına ve vatandaşların arasına böyle daldı | Video 13.08.2021 | 16:16
Mecidiyeköy E-5’te zincirleme kaza! Makas attı, dört araca çarptı | Video 03:25
Mecidiyeköy E-5’te zincirleme kaza! Makas attı, dört araca çarptı | Video 13.08.2021 | 16:15
Kastamonu’da sel felaketinde aracının üzerinde sürüklenen adam SABAH’a konuştu! ’15-20 metre suyun altında...’ 02:17
Kastamonu'da sel felaketinde aracının üzerinde sürüklenen adam SABAH'a konuştu! '15-20 metre suyun altında...' 13.08.2021 | 16:22
Selin vurduğu Kastamonu’da deniz üzerinde hortum oluştu | Video 00:57
Selin vurduğu Kastamonu’da deniz üzerinde hortum oluştu | Video 13.08.2021 | 15:36
Yangının içinde kalan, kullanılmayan otomobil böyle patladı | Video 02:25
Yangının içinde kalan, kullanılmayan otomobil böyle patladı | Video 13.08.2021 | 15:36
Kuzen cinayeti katil zanlısı: Sapığı temizledik | Video 02:01
Kuzen cinayeti katil zanlısı: "Sapığı temizledik" | Video 13.08.2021 | 15:36
Yeni doğmuş bebeği, kahramanlar sel bölgesinden böyle kurtardı | Video 00:29
Yeni doğmuş bebeği, kahramanlar sel bölgesinden böyle kurtardı | Video 13.08.2021 | 15:27
Sinop’ta sahilde bir kadın cesedi bulundu | Video 01:23
Sinop’ta sahilde bir kadın cesedi bulundu | Video 13.08.2021 | 15:17
Cinayet zanlısı teslim olmaya giderken sevgisiyle canlı yayın yaptı | Video 02:09
Cinayet zanlısı teslim olmaya giderken sevgisiyle canlı yayın yaptı | Video 13.08.2021 | 14:53
Yola fırlayan çocuk otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video 02:17
Yola fırlayan çocuk otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video 13.08.2021 | 14:39
3 yaşındaki çocuğuna sigara içirip işkence yaptığı iddiasıyla tutuklanan anne tahliye edildi | Video 02:38
3 yaşındaki çocuğuna sigara içirip işkence yaptığı iddiasıyla tutuklanan anne tahliye edildi | Video 13.08.2021 | 14:20
Kastamonu’dan acı haberler gelmeye devam ediyor | Video 01:58
Kastamonu’dan acı haberler gelmeye devam ediyor | Video 13.08.2021 | 13:56
Boru hattı delindi, petrol metrelerce yükseğe fışkırdı | Video 00:47
Boru hattı delindi, petrol metrelerce yükseğe fışkırdı | Video 13.08.2021 | 13:56
Aydın’daki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı | Video 00:33
Aydın'daki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı | Video 13.08.2021 | 13:56
Bursa’da bulunan cesetlerin esrarı çözüldü | Video 02:32
Bursa'da bulunan cesetlerin esrarı çözüldü | Video 13.08.2021 | 13:32
JAK ekiplerinden film gibi kurtarma operasyonu kamerada | Video 06:32
JAK ekiplerinden film gibi kurtarma operasyonu kamerada | Video 13.08.2021 | 13:11
Zonguldak’ta hortum saniye saniye kamerada | Video 00:44
Zonguldak’ta hortum saniye saniye kamerada | Video 13.08.2021 | 13:12
AK Parti İstanbul’dan sel bölgelerine yardım eli | Video 04:17
AK Parti İstanbul’dan sel bölgelerine yardım eli | Video 13.08.2021 | 13:12
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde sel nedeniyle yıkılan apartmanda çalışmalar sürüyor | Video 01:19
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel nedeniyle yıkılan apartmanda çalışmalar sürüyor | Video 13.08.2021 | 13:11
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde sel nedeniyle yıkılan apartmanda arama kurtarma çalışmaları sürüyor 01:19
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel nedeniyle yıkılan apartmanda arama kurtarma çalışmaları sürüyor 13.08.2021 | 12:53

Aydın'ın Efeler ilçesinde farklı noktalarda meydana gelen 3 ayrı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Emniyet Genel Müdürlüğü Türkiye genelindeki KGYS kameralarının Temmuz ayı içerisinde kaydettiği görüntüleri paylaştı. Paylaşılan görüntülerde Efeler ilçesindeki 3 ayrı noktada meydana gelen trafik kazaları da yer aldı. Kural tanımaz sürücü ve yayaların neden olduğu kazalar anbean KGYS kameraları tarafından kaydedildi.

İlk kaza İzmir Bulvarı ile Çine Bulvarı kesişiminde meydana gelirken, bir kaç metre ötesindeki yaya geçidini kullanmak yerine otomobillerin arasından karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adama üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklet çarpıyor. Çarpmanın etkisi ile yaşlı adam bir tarafa motosiklettekiler de başka bir tarafa savruluyor. Atatürk Bulvarı'ndaki kazada kontrolsüz geçiş yapan yapan otomobil ile kavşağa hızlı şekilde giren motosiklet çarpışıyor. Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü devrilen motosikletten düşüyor. Adnan Menderes Bulvarı'ndaki kazada ise kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere, hızlı şekilde arkadan gelen başka bir otomobilin çarpması sonucu otomobillerde maddi hasar meydana geliyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA