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Aydınlatma direği üstüne düşen kurye hayatını kaybetti | Video

Aydınlatma direği üstüne düşen kurye hayatını kaybetti | Video

03.01.2024 | 12:36

Kağıthane 4. Levent’te seyir halinde olan 20 yaşındaki motosikletli kuryenin çıkan fırtınada, BEDAŞ'a ait aydınlatma direğinin üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybettiği anların güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kağıthane 4. Levent semti Emniyetevler Mahallesi'nde geçtiğimiz Kasım ayında meydana gelen olayda gece saatlerinde yoğun yağış ve fırtına devam ettiği esnada 20 yaşındaki Muhammed Ela, cadde üzerindeki seyretmeye başlamıştı. Genç kurye tam yanından geçtiği esnada yerinden sökülen BEDAŞ'a ait aydınlatma direği kuryenin üzerine devrilmişti. Akıl almaz olay sonucu kurye ağır şekilde yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edilmişti.

AYDINLATMA DİREĞİ ÜSTÜNE DEVRİLİP ÖLMÜŞTÜ
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı kuryeyi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe semtindeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına almıştı. Hemen ameliyata alınan genç yapılan tüm müdahaleler rağmen hayatını kaybetmişti. Yaşanan o akıl almaz kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, direğin devrildiği ve kuryenin yere savrulduğu, direkte reklam panosunun ise düştüğü görülüyor.

DİREK DÜZELTİLİP HALATLA AĞACA SABİTLENMİŞTİ
Akıl almaz olay sonrası polis çalışma başlatırken, devrilen direğin ise ilgili ekipler tarafından düzeltildiği ve itfaiye ekipleri tarafından da halatlarla bir ağaca sabitlendiğini görülmüştü. Direğin daha sonra yerinden tamamen söküldüğü ortaya çıktı. Alibeyköy Gasilhanesi'nden cenazesi alınan genç, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verilmişti.

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