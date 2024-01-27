Aydınlatma direğine çarpan cip yan yattı: 6 yaralı | Video 27.01.2024 | 09:30 Elazığ’da meydana gelen buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan cip, önce aydınlatma direğe çarptı ardından yan yattı. Kazada, 6 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, merkez Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. idaresindeki cip, buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. İlk önce refüje çıkarak aydınlatma direğine çarpan cip, ardından yan yattı. Kazada, 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.