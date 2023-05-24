Aydınlatma direğine çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı | Video 24.05.2023 | 12:57 Antalya’nın Serik ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil önce refüje ardından aydınlatma direğine çarptı. Kazada araç hurdaya dönerken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Serik ilçesine bağlı Eminceler Mahallesi, Belek turizm merkezi yolunda meydana gelen kazada Batuhan V.'nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde, sürücü Batuhan V.(22) İle yolcu olarak bulunan Zişan H.B. (19) olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi.Kazanın görgü tanıklarından bir vatandaş, "Sabah giderken kazayı gördüm. İki kişi yerde yatıyordu. Arabada görüldüğü gibi paramçparça" dedi.Polis kaza sonrası inceleme başlattı.