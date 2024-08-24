Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı | Video
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil aydınlatma direğine çarpıp su kanalına düştü. Kaza sonrası 18 yaşındaki sürücü yaralandı.
Kaza sonrası hurdaya dönen araçta yaralanan sürücü Muhammet Buğra Ş., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili Yeşiltepe/Sağlık Polis Merkezi Amirliği'nce inceleme başlatıldı.
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