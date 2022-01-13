Aydos Dağı beyaza büründü... Karla gelen eşsiz manzara böyle görüntülendi | Video
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Pendik Aydos Dağı beyaza büründü. Karla gelen muhteşem manzara havadan görüntülendi. Pendik’te yeni yapılan Orman Caddesiyle bütünleşen manzara hayran bıraktı.
Öğle saatlerinde hızlanan kar yağışıyla Aydos Dağı karla kaplandı. Pendik Belediyesinin yoğun gayretleriyle duble yol haline getirilen Aydos Orman Caddesi de karla gelen güzellikten nasibini aldı. Caddeyi kullanan sürücüler beyaza bürünmüş dağ yolunu kullanmanın keyfini çıkardı.
BELEDİYE EKİPLERİ HAZIR BEKLİYOR
Pendik Belediyesi ekipleri 1,5 km'lik caddede buzlama çalışması yaptı. Ekipler, sürücülerin caddeyi güvenle kullanması için 7/24 hazır bekliyor.
BAŞKAN AHMET CİN SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI
Belediye Başkanı Ahmet Cin kar yağışı sonrası Aydos Dağıyla bütünleşen Aydos Orman Caddesi'ni sosyal medya hesaplarından "Karla gelen güzellik" başlığıyla paylaştı