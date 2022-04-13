Video Yaşam Ayı ile burun buruna gelecekken aldıkları kararla ölümden döndüler | Video
Ayı ile burun buruna gelecekken aldıkları kararla ölümden döndüler | Video

Ayı ile burun buruna gelecekken aldıkları kararla ölümden döndüler | Video

13.04.2022 | 10:12

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Ormanlık alanda keşfettikleri mağaranın derinliklerine inmekten son anda vazgeçen dağcılar, ölümden döndüklerini bölgeye yerleştirdikleri fotokapan görüntülerini izleyince anladı.

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Yalova Dağcılık ve Spor Kulübü Başkanı Yusuf İşsever, arkadaşıyla merkeze bağlı Kurtköy ormanlık alandaki mağarayı keşfetmek için bölgeye gitti. Yaklaşık 1 saatlik yürüyüşün ardından alana ulaşan ikili mağaradan içeri giriş yaptı. Girişte ayı izlerini fark eden dağcılar planladıkları keşiften son anda vazgeçerek mağaranın derinliklerine inmekten vazgeçti. Mağarada sesle çıkaran dağcılar herhangi bir tepki almamalarına rağmen daha fazla riske girdi. Daha sonra mağaradan çıkan dağcılar, girişi gören bölgeye fotokapan yerleştirdi.

Bir hafta sonra yine aynı yere bu kez ayı korkusu nedeniyle 6 kişilik bir ekiple giden İşsever, fotokapan görüntülerini izleyince ölümden döndüklerini anladı. Kendilerinden 7 saat sonra mağaran çıkan dev boz ayı ile burun buruna gelmekten son anda kurtulan İşsever, yaşadıkları macerayı "Azmettirici" adlı "youtube" kanalında da paylaştı.

"İÇERİ GİRSEYDİK ŞU AN MUHTEMELEN ÖLMÜŞTÜK"
İşsever, 2000'li yıllarda mağaraya giren dağcıların 'Yalova'nın en güzel mağarası' diye tanımladıkları alanı keşif yaparak "youtube" kanalında paylaşmak istediklerini söyledi. Riske girmeyerek doğru bir karar aldıklarını söyleyen İşsever, şöyle konuştu:

"Ayının izleri inanılmaz büyüktü. Tabi bu bizi baya ürküttü. Çünkü ayı gerçekten orada alt odalardan birinde yatıyor olabilirdi. Ses çıkarmamıza rağmen hiçbir şekilde tepki vermedi. Ses çıkarmadı. Fotokapan görüntülerinde biz oradan ayrıldıktan 7-8 saat sonra çıkıyor ayı. Biz ilk gittiğimizde de aslında oradaymış. Bir hata yapsaydık ve içeri girseydik şu an muhtemelen ölmüştük. Kaçış şansımız hiçbir şekilde yoktu. Mağara çok fazla dardı."

AYI MAĞARA KEŞFİNDEN VAZGEÇİRMEDİ
İkinci kez bölgeye gittiklerinde görüntüleri izleyince yine keşiften vazgeçtiklerini anlatan İşsever, "Mağaranın ilk bölümüne gidip tekrar fotokapanı bıraktık. 2 hafta sonra ilk odaya, fotokapanı bıraktığımız yerden görüntülere tekrar bakacağız. Süreci izleyeceğiz tekrar mağaraya girip çıkıyor mu? Daha sonra mağarayı duruna göre keşif yapacağız" dedi.

DAHA ÖNCE DE AYI İLE KARŞILAŞTI
Daha önce Armutlu ilçesin Taz Dağları'nda yine ayı ile karşılaştığını ifade eden İşsever, yavaş hareketlerle bölgeden uzaklaştığını fakat gözlüğünü unuttuğunu fark edince yeniden geri döndüğünü anlattı. Ayıyı ses çıkartarak uzaklaştırdığını anlatan İşsever, insanların delice davrandıklarını düşünse de dağcıların risk almadığına dikkati çekti.

Yalova'da keşfedilmesi gereken bir çok yeri olduğunu ve bunları tanıtmak istediğini sözlerine ekleyen İşsever, bu alanların turizme kazandırılması gerektiğini savundu.

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